Следователи объявили в розыск еще одного участника митингов в Москве

Следователи объявили в розыск еще одного участника митингов в Москве

Его имя в Следственном комитете не назвали. Дела о массовых беспорядках и отмывании денег со стороны ФБК Навального переданы в центральный аппарат

Фото: Андрей Любимов / РБК

В розыске по уголовному делу о массовых беспорядках 27 июля в Москве находятся два человека, говорится в сообщении Следственного комитета по итогам совещания с участием главы ведомства Александра Бастрыкина. Один из них — Сергей Фомин, о его розыске уже было известно. Личность второго человека не раскрывается.

Сейчас обвинения в массовых беспорядках и применении насилия к представителю власти предъявлены девятерым, говорится в сообщении.

Бастрыкин также поручил передать в Главное следственное управление СК уголовные дела о массовых беспорядках и операциях с деньгами, полученными преступным путем. Последнее было возбуждено в отношении Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.

Следствие будет анализировать видеозаписи и с акции 3 августа. «В связи с участием в массовых мероприятиях 3 августа уже допрошено в качестве свидетелей более 800 человек из числа задержанных в административном порядке», — говорится в сообщении СК.