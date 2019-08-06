Треть москвичей положительно отнеслись к акциям протеста

Левада-центр по заказу Фонда развития гражданского общества (ФоРГО, возглавляет экс-начальник кремлевского управления по внутренней политике Константин Костин) провел опрос москвичей, в ходе которого выяснил в том числе отношение жителей к протестным акциям и кампании по выборам депутатов Мосгордумы. Опрос проводился с 26 по 31 июля.
- Исследование показало, что количество жителей столицы, которые положительно относятся к недавним протестам, превышает число тех, чье отношение отрицательное. На вопрос: «Как вы относитесь к этим протестным акциям?» — положительную оценку дали 37% москвичей. Из них 26% сообщили, что сами в акциях не участвуют; 9% — что допускают участие; 2% — что выходили на акции сами.
- Негативную оценку протестным акциям дали 27% горожан. 30% заявили, что их отношение нейтральное или безразличное.
- В целом у москвичей высокая осведомленность о протестах, следует из соцопроса. 29% внимательно следят за тем, как развиваются события; 48% что-то слышали об этом. О том, что они впервые слышат об акциях, заявили 23% опрошенных.
- Подавляющее большинство москвичей (83%) знают о предстоящих 8 сентября выборах в Мосгордуму. Не осведомлены о выборах 17%.