Треть москвичей положительно отнеслись к акциям протеста

Более трети москвичей положительно относятся к акциям протеста, 2% сами выходили на акции, показал опрос Левада-центра, проведенного по заказу Фонда развития гражданского общества. Негативно или безразлично к ним отнеслись 57%

Фото: Владислав Шатило / РБК

Левада-центр по заказу Фонда развития гражданского общества (ФоРГО, возглавляет экс-начальник кремлевского управления по внутренней политике Константин Костин) провел опрос москвичей, в ходе которого выяснил в том числе отношение жителей к протестным акциям и кампании по выборам депутатов Мосгордумы. Опрос проводился с 26 по 31 июля.

Исследование показало, что количество жителей столицы, которые положительно относятся к недавним протестам, превышает число тех, чье отношение отрицательное. На вопрос: «Как вы относитесь к этим протестным акциям?» — положительную оценку дали 37% москвичей. Из них 26% сообщили, что сами в акциях не участвуют; 9% — что допускают участие; 2% — что выходили на акции сами.

Негативную оценку протестным акциям дали 27% горожан. 30% заявили, что их отношение нейтральное или безразличное.