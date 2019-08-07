Бывшего президента Киргизии Атамбаева задержали после штурма дома

Генпрокуратура Киргизии обвинила Атамбаева в коррупции, незаконном получении земли и освобождении криминального авторитета. В среду спецназ приступил к штурму его дома

Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева задержали после штурма его дома отрядом спецназа, передает «РИА Новости» со ссылкой на сторонников политика. «Бойцы спецназа задержали Атамбаева и увезли в неизвестном направлении», — заявил ТАСС представитель штаба бывшего президента Киргизии.

«Спецназ ворвался в момент, когда экс-президент выходил к людям. Было много женщин и детей. Есть раненые. В том числе экс-депутат Меербек Мискенбаев», — рассказал РБК человек из окружения Атамбаева.

О том, что Атамбаева вывезли, сообщает также киргизский портал K-News со ссылкой на телеканал «Апрель».