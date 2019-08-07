Бывшего президента Киргизии Атамбаева задержали после штурма дома

В Государственном комитете нацбезопасности подтвердили, что спецназ ведет операцию по задержанию Атамбаева. В ведомстве заявили, что бойцы не использовали боевое оружие и применяли только резиновые пули, передает местное издание «Клооп».
Адвокат Атамбаева еще до появления информации о задержании назвал штурм резиденции бывшего президента «провокацией и нарушением закона».
Штурм дома Атамбаева в селе Кой-Таш начался вечером 7 августа, там находились сторонники экс-президента, между ними и правоохранителями произошли столкновения. Советница мэра Бишкека Гуля Алмамбетова заявила, что пострадали 16 человек; в пресс-службе Минздрава сказали, что точное количество пострадавших уточняется.
Парламент страны лишил бывшего президента неприкосновенности в июне, МВД трижды вызывало бывшего главу государства на допрос в качестве свидетеля, но он проигнорировал эти требования.
Атамбаев возглавлял Киргизию с 2011 по 2017 год, после ухода с поста главы государства он был лидером правящей Социал-демократической партии Киргизии, которую покинул в мае нынешнего года. После этого парламентская спецкомиссия предъявила ему обвинения в сокрытии доходов, коррупции и ряде других преступлений. Генпрокуратура обвинила Атамбаева в незаконном завладении земельным участком, освобождении криминального авторитета, коррупции, а также заподозрила в причастности к незаконным поставкам угля.