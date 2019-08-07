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BRENT $50 (-11,38%) прогноз Citigroup к 30.06.20
Discovery $37 (+26,76%) прогноз JP Morgan к 16.04.20
Сбербанк ₽275 (+40,88%) прогноз Альфа-Банк к 06.08.20
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Бывшего президента Киргизии Атамбаева задержали после штурма дома
Генпрокуратура Киргизии обвинила Атамбаева в коррупции, незаконном получении земли и освобождении криминального авторитета. В среду спецназ приступил к штурму его дома

Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева задержали после штурма его дома отрядом спецназа, передает «РИА Новости» со ссылкой на сторонников политика. «Бойцы спецназа задержали Атамбаева и увезли в неизвестном направлении», — заявил ТАСС представитель штаба бывшего президента Киргизии.

«Спецназ ворвался в момент, когда экс-президент выходил к людям. Было много женщин и детей. Есть раненые. В том числе экс-депутат Меербек Мискенбаев», — рассказал РБК человек из окружения Атамбаева.

О том, что Атамбаева вывезли, сообщает также киргизский портал K-News со ссылкой на телеканал «Апрель».

Политика
Бывшего президента Киргизии Атамбаева задержали после штурма дома

В Государственном комитете нацбезопасности подтвердили, что спецназ ведет операцию по задержанию Атамбаева. В ведомстве заявили, что бойцы не использовали боевое оружие и применяли только резиновые пули, передает местное издание «Клооп».

Адвокат Атамбаева еще до появления информации о задержании назвал штурм резиденции бывшего президента «провокацией и нарушением закона».

Фотогалерея 
Штурм дома экс-президента Киргизии Атамбаева. Фоторепортаж

Штурм дома Атамбаева в селе Кой-Таш начался вечером 7 августа, там находились сторонники экс-президента, между ними и правоохранителями произошли столкновения. Советница мэра Бишкека Гуля Алмамбетова заявила, что пострадали 16 человек; в пресс-службе Минздрава сказали, что точное количество пострадавших уточняется.

Политика
В дом бывшего президента Киргизии Атамбаева ворвался спецназ

Парламент страны лишил бывшего президента неприкосновенности в июне, МВД трижды вызывало бывшего главу государства на допрос в качестве свидетеля, но он проигнорировал эти требования.

Атамбаев возглавлял Киргизию с 2011 по 2017 год, после ухода с поста главы государства он был лидером правящей Социал-демократической партии Киргизии, которую покинул в мае нынешнего года. После этого парламентская спецкомиссия предъявила ему обвинения в сокрытии доходов, коррупции и ряде других преступлений. Генпрокуратура обвинила Атамбаева в незаконном завладении земельным участком, освобождении криминального авторитета, коррупции, а также заподозрила в причастности к незаконным поставкам угля.

Авторы: Константин Нагаев, Полина Химшиашвили
Теги: Киргизия, Алмазбек Атамбаев, штурм
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