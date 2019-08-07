В дом бывшего президента Киргизии Атамбаева ворвался спецназ

В конце июня депутаты парламента Киргизии сняли с экс-президента неприкосновенность. В конце июля он вылетел в Москву, где встретился с Путиным. Около 20 часов назад он опубликовал видео из собственного дома

Отряд спецназа прибыл к дому бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, чтобы провести операцию по его задержанию. Об этом сообщает местное издание K-News. Дом расположен в селе Кой-Таш к югу от Бишкека.

По данным портала, в резиденцию экс-лидера республики ворвались силовики, слышны выстрелы. В операции участвует спецназ, он применил светошумовые гранаты, сообщает портал 24.kg.

Есть раненые. Портал пишет, что их «примерно десять человек», они сторонники Атамбаева. Резиновой пулей ранили журналиста 24.kg Аиду Джумашову. Также ранен бывший депутат парламента страны Меербек Мискенбаев, сообщило позднее K-News.