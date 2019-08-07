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BRENT $50 (-11,38%) прогноз Citigroup к 30.06.20
Discovery $37 (+26,76%) прогноз JP Morgan к 16.04.20
Сбербанк ₽275 (+40,88%) прогноз Альфа-Банк к 06.08.20
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В дом бывшего президента Киргизии Атамбаева ворвался спецназ
В конце июня депутаты парламента Киргизии сняли с экс-президента неприкосновенность. В конце июля он вылетел в Москву, где встретился с Путиным. Около 20 часов назад он опубликовал видео из собственного дома

Отряд спецназа прибыл к дому бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, чтобы провести операцию по его задержанию. Об этом сообщает местное издание K-News. Дом расположен в селе Кой-Таш к югу от Бишкека.

По данным портала, в резиденцию экс-лидера республики ворвались силовики, слышны выстрелы. В операции участвует спецназ, он применил светошумовые гранаты, сообщает портал 24.kg.

Есть раненые. Портал пишет, что их «примерно десять человек», они сторонники Атамбаева. Резиновой пулей ранили журналиста 24.kg Аиду Джумашову. Также ранен бывший депутат парламента страны Меербек Мискенбаев, сообщило позднее K-News.

Фотогалерея 
Штурм дома экс-президента Киргизии Атамбаева. Фоторепортаж

Депутат парламента Киргизии Асель Кодуранова сказала РБК, что, по ее информации, есть раненые, но сколько человек получили ранения, она пока сказать не может. Действия силовиков она назвала незаконными.

В ночь на среду в Facebook Атамбаева было опубликовано видео его общения с местными жителями и журналистами. Киргизский портал Kaktus пишет, что встреча состоялась в особняке экс-президента в Кой-Таше.

В 2019 году в парламенте страны сформировали комиссию, которая занялась расследованием деятельности Атамбаева на посту президента. Она обвинила его в сокрытии доходов, коррупции и других преступлениях. 27 июня парламент с одобрения прокурора лишил экс-президента неприкосновенности.

«Никогда не думал, что уголовные дела могут строиться на слухах и грязных фантазиях и что генеральный прокурор может так услужливо узаконить весь этот бред за один день», — прокомментировал Атамбаев выдвинутые обвинения.

24 июля Атамбаев вылетел из Киргизии в Россию с российской военной базы на частном самолете. В Москве он провел встречу с президентом Владимиром Путиным. Обсуждалась «ситуация в регионе и в Кыргызстане», заявил позднее президент России. Атамбаев говорил, что планирует вернуться в Киргизию.

Авторы: Анна Трунина, Андрей Гатинский, Полина Химшиашвили
Теги: Киргизия, Алмазбек Атамбаев
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