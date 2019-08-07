Зеленский созвал силовиков на совещание из-за ситуации в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский проводит совещание с силовиками из-за обстрела в Донбассе, в результате которого погибли четверо украинских военных. Об этом сообщает УНИАН.

По данным агентства, встреча проходит в офисе главы государства. В совещании участвуют глава украинского Генштаба Руслан Хомчак, секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Александр Данилюк и представители ключевых подразделений ВСУ.

6 августа Минобороны страны сообщило, что возле Павлополя Донецкой области от обстрелов из ручного противотанкового гранатомета погибли четверо украинских военных. Глава СНБО пообещал, что «грубое нарушение договоренностей о перемирии не останется без внимания».

После гибели военных Зеленский призвал лидеров стран Нормандской четверки ускорить проведение встречи по мирному урегулированию ситуации в Донбассе. По его словам, произошедшее может поспособствовать подрыву «не только текущего перемирия, но и переговорного процесса в целом».