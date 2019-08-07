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Полюс ₽7 200 (+6,01%) прогноз Фридом Финанс к 30.06.20
Доллар/Рубль ₽63 (-3,86%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
Arconic $26 (+6,51%) прогноз Cowen к 04.08.20
Walmart $130 (+22,11%) прогноз Cowen к 31.07.20
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Зеленский созвал силовиков на совещание из-за ситуации в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский проводит совещание с силовиками из-за обстрела в Донбассе, в результате которого погибли четверо украинских военных. Об этом сообщает УНИАН.

По данным агентства, встреча проходит в офисе главы государства. В совещании участвуют глава украинского Генштаба Руслан Хомчак, секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Александр Данилюк и представители ключевых подразделений ВСУ.

6 августа Минобороны страны сообщило, что возле Павлополя Донецкой области от обстрелов из ручного противотанкового гранатомета погибли четверо украинских военных. Глава СНБО пообещал, что «грубое нарушение договоренностей о перемирии не останется без внимания».

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Зеленский попросил ускорить проведение встречи в «нормандском формате»

После гибели военных Зеленский призвал лидеров стран Нормандской четверки ускорить проведение встречи по мирному урегулированию ситуации в Донбассе. По его словам, произошедшее может поспособствовать подрыву «не только текущего перемирия, но и переговорного процесса в целом».

Контактная группа договорилась о бессрочном прекращении огня в Донбассе с 21 июля, однако позднее стороны обвинили друг друга в нарушении режима перемирия.

Теги: Владимир Зеленский, Донбасс, совещание
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