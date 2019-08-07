В конгрессе США пригрозили заставить Трампа наказать Турцию из-за С-400

Американские законодатели обсуждают варианты действий, если Дональд Трамп так и не решится ввести санкции против Анкары. Одна из мер — запрет на возможность президенту отказываться от санкций в интересах нацбезопасности страны

Реджеп Эрдоган (слева) и Дональд Трамп (справа) (Фото: Susan Walsh / AP)

Республиканцы и демократы в конгрессе США угрожают заставить президента Дональда Трампа наложить санкции на Турцию, если глава государства в ближайшее время не определится, какое наказание последует в адрес Анкары за покупку российских С-400. Об этом пишет The Washington Post, опросившая нескольких американских конгрессменов.

Законодатели хотят, чтобы Трамп наложил санкции на Турцию и уже обсуждают варианты. как действовать, если президент откажется их вводить.

«Нам следовало бы принять закон, который отменял все возможные исключения [по санкциям] в интересах национальной безопасности. Но мы стараемся не делать этого, потому что хотим предоставить президенту некую гибкость [в принятии решений]», — сказал республиканец Марко Рубио. «Но если он этим злоупотребляет, нам придется действовать, я думаю», — добавил он.

Демократ Джинн Шейхин предложила «многоуровневые санкции» с подробным описанием поэтапных последствий, с которыми Турция столкнется при постепенном сближении с Россией. По ее мнению, что подход оставит Трампу «некоторую способность продолжать переговоры» с Турцией «и простимулирует ее оставаться в НАТО».

Председатель сенатского комитета по международным отношениям Джеймс Риш (штат Айдахо), который близок к Трампу, но выступает против отмены санкций в отношении Турции, отказался детализировать свои планы. В то же время он отметил, что любые усилия в сенате, принимаемые в сенате, должны быть одобрены в палате представителей, что не вызовет проблем, поскольку палата представителей находится под контролем демократов.