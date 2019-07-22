Анкара пообещала ответить на санкции США за покупку С-400

Если Вашингтон введет санкции против Турции за покупку ракетных комплексов С-400, Анкара ответит на эти меры. Такое заявление сделал во время интервью телекомпании TGRT Haber министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

По его словам, этот вопрос обсуждается лидерами стран. Кроме того, тема обсуждается и через дипломатические каналы, рассказал Чавушоглу.

«Но если США введут санкции, мы дадим ответ. Мы не хотим его реализовывать. Но если США проявят враждебное отношение к нам, мы примем ответный шаг», — сказал Чавушоглу.

Поставки российских зенитных комплексов С-400 в Турцию начались 12 июля 2019 года, она стала первой страной из НАТО, которая получит от России системы подобного класса.