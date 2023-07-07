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В США сочли временным решением поставки кассетных боеприпасов Украине

NYT: американские чиновники назвали временной мерой поставки Украине кассетных боеприпасов
Байден уже одобрил поставку кассетных боеприпасов Украине, пишет The Washington Post. О решении будет объявлено 7 июля, сообщает AP. Против таких поставок уже выступили Германия и Австрия
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Поставки кассетных боеприпасов Украине, как ожидается, будут временной мерой в ожидании увеличения производства обычных артиллерийских снарядов весной 2024 года, пишет The New York Times со ссылкой на неназванных официальных лиц в США. Associated Press со ссылкой на источники утверждает, что Вашингтон уже принял решение о поставках и о нем будет объявлено в пятницу, 7 июля. О том, что передачу кассетных боеприпасов одобрил президент США Джо Байден, также сообщает The Washington Post.

По данным AP, администрация Байдена объявит о решении отправить «тысячи» кассетных боеприпасов Украине в рамках нового пакета помощи на $800 млн. Этот шаг, вероятно, вызовет возмущение со стороны некоторых американских союзников и гуманитарных организаций, отмечает агентство.

В Пентагоне заявляли, что если США и примут такое решение, то предпочтение будет отдано более современным снарядам. «Те, что мы рассматриваем, не включают старые варианты с долей неразорвавшихся элементов выше 2,35%», — отмечал представитель ведомства Патрик Райдер.

Кассетные боеприпасы состоят из контейнеров, которые открываются в воздухе и разбрасывают большое количество мелких снарядов, или суббоеприпасов. США, Россия и Украина не являются участниками Конвенции по кассетным боеприпасам — международного договора, который запрещает их использование, передачу и накопление.

Россия неоднократно выступала с критикой военной помощи Украине со стороны США и Европы. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Запад поощряет продолжающиеся требования Украины об оружии, но, по его словам, ход военной операции такие поставки изменить не способны и не изменят. Против передачи кассетных боеприпасов среди европейских стран уже выступили Германия и Австрия.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
кассетные боеприпасы США Военная операция на Украине
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