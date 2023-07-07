Таможня Эстонии опровергла требование к россиянам жечь предметы роскоши

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 июля
EUR ЦБ: 100,72 (+2,3) Инвестиции, 06 июл, 16:18 Курс доллара на 7 июля
USD ЦБ: 92,57 (+2,23) Инвестиции, 06 июл, 16:18
Власти вернули Bitfinex часть изъятых после взлома в 2016 году средств Крипто, 11:59
В Иркутской области из-за наводнения по реке поплыл дом. Видео Общество, 11:58
Семь фактов: почему китайцы стали крутыми автопроизводителями Autonews, 11:56
Гендиректор «Аквилона» — о том, как сделать морские круизы массовыми Новая экономика, 11:56
8 к 1: сколько денег подопечным фондов приносят инвестиции в развитие НКО Тренды, 11:55
Один из величайших бойцов UFC в истории решил возобновить карьеру Спорт, 11:52
Шесть человек погибли при взрыве на химическом заводе в Самарской области Общество, 11:50
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
ВТБ рассказал о мошенничестве с предложением работы в онлайн-кинотеатрах Финансы, 11:44
Личный опыт: водители о своих электрокарах РБК и Evolute, 11:43
Археологи нашли в Белгороде монету времен царя Михаила Романова Life, 11:37
Таможня Эстонии опровергла требование к россиянам жечь предметы роскоши Политика, 11:36
Кому на финансовых рынках выгодна затяжная инфляция — The Economist Pro, 11:36
Где в Москве квартиры продаются быстрее и медленнее всего Недвижимость, 11:31
Два фургона столкнулись на МКАД. Видео Общество, 11:27
Война санкций ,  
0 

Таможня Эстонии опровергла требование к россиянам жечь предметы роскоши

Эстонская таможня опровергла требование к россиянам сжигать личные вещи на границе
О том, что эстонские пограничники потребовали от семьи из России сжечь личные вещи, которые они посчитали предметами роскоши, накануне сообщило издание TourDom. В эстонской таможне информацию РБК опровергли
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Эстонская таможня опровергла РБК информацию о том, что от россиян, проезжающих через российско-эстонскую границу, требуют сжигать личные вещи.

Накануне издание TourDom со ссылкой на некую Марию сообщило, что пограничники на эстонской границе отобрали вещи у россиян и предложили их сжечь. Как рассказала женщина, она и ее семья, будучи резидентами Латвии, ехали из России с несколькими чемоданами вещей, в которых в основном были женская одежда, обувь, сумки. Российские пограничники пропустили автомобиль спокойно, однако на границе с Эстонией возникли сложности: пограничники оценили вещи как предметы роскоши, которые семья может перепродать в пользу проведения спецоперации на Украине. После этого они предложили вещи попросту сжечь, рассказали Мария. «В результате нам пришлось перевезти их обратно в Россию. Мама вернулась с чемоданами в Москву, а нашу пустую машину в Лухамаа наконец-то пропустили», — отметила женщина.

В эстонской таможне эти данные назвали ложью и подчеркнули, что запрета на перевозку предметов роскоши из России в Эстонию не существует. «Утверждение о том, что эстонские пограничники рекомендуют пассажирам сжигать или уничтожать свои вещи, является полностью ложным. Если пассажир перевозит товары, которые запрещены в связи с санкциями, введенными в отношении России, пассажир будет проинформирован о санкциях, применимых к товарам, и ему будет предоставлена возможность решить, возвращать ли санкционные товары в Россию или передать их в собственность эстонского государства в соответствии с законом», — рассказали РБК в ведомстве.

Там также отметили, что сотрудники эстонской таможни действуют в соответствии с применимыми правовыми нормами и придерживаются международных соглашений, а их основная задача — обеспечивать таможенный контроль и соблюдение санкций, а не рекомендовать уничтожение товаров. «Важно соблюдать точность в изложении фактов и не распространять вводящую в заблуждение информацию», — подчеркнули в пресс-службе.

После начала российской спецоперации Эстония присоединилась к антироссийским санкциям, а также перестала выдавать гражданам России и Белоруссии виды на жительство и краткосрочные визы с целью обучения. Россиянам и белорусам также ограничили возможность получить сезонную работу, если у них нет долгосрочной национальной визы. Позднее, в сентябре 2022 года, Эстония, а также Литва, Латвия и Польша запретили въезд россиянам. Исключение сделали для дипломатов, водителей фур и граждан, которые следуют в ЕС по семейным или гуманитарным причинам.

В российском МИДе тогда отметили, что подобными действиями ЕС «продолжает запирать клетку изнутри, нарушая принципы свободы передвижения, которые были зафиксированы в документах ОБСЕ». В ведомстве обещали дать продуманный ответ, выгодный России и ее гражданам, но уточнили, что страна не будет закрываться от жителей Евросоюза. «Все, кто желает посетить Россию и своими глазами убедиться в ее культурно-цивилизационной уникальности, будут иметь возможность это сделать», — отмечала представитель МИДа Мария Захарова.

Читайте на РБК Pro
От грузчика до гендиректора Walmart: 5 бизнес-уроков Дага Макмиллона
Будь как Ротшильд: о чем говорят еврейские законы больших денег
Почему больше не растут цены на нефть и газ — The Economist
Лень идти на тренировку: четыре способа мотивировать себя заниматься

Таможня Эстонии опровергла требование к россиянам жечь предметы роскоши
Таможня Эстонии опровергла требование к россиянам жечь предметы роскоши

Авторы
Теги
Анастасия Серова Анастасия Серова, Илья Пламенев Илья Пламенев
Эстония сжигание санкции роскошь граница пограничники Военная операция на Украине
Материалы по теме
Эстония запретила въезд патриарху Кириллу
Политика
Bloomberg узнал о помехах в работе GPS в Эстонии и Финляндии из-за России
Политика
Эстония исключит из-под санкций по ВНЖ ряд студентов и врачей из России
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter