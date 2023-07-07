Таможня Эстонии опровергла требование к россиянам жечь предметы роскоши

О том, что эстонские пограничники потребовали от семьи из России сжечь личные вещи, которые они посчитали предметами роскоши, накануне сообщило издание TourDom. В эстонской таможне информацию РБК опровергли

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Эстонская таможня опровергла РБК информацию о том, что от россиян, проезжающих через российско-эстонскую границу, требуют сжигать личные вещи.

Накануне издание TourDom со ссылкой на некую Марию сообщило, что пограничники на эстонской границе отобрали вещи у россиян и предложили их сжечь. Как рассказала женщина, она и ее семья, будучи резидентами Латвии, ехали из России с несколькими чемоданами вещей, в которых в основном были женская одежда, обувь, сумки. Российские пограничники пропустили автомобиль спокойно, однако на границе с Эстонией возникли сложности: пограничники оценили вещи как предметы роскоши, которые семья может перепродать в пользу проведения спецоперации на Украине. После этого они предложили вещи попросту сжечь, рассказали Мария. «В результате нам пришлось перевезти их обратно в Россию. Мама вернулась с чемоданами в Москву, а нашу пустую машину в Лухамаа наконец-то пропустили», — отметила женщина.

В эстонской таможне эти данные назвали ложью и подчеркнули, что запрета на перевозку предметов роскоши из России в Эстонию не существует. «Утверждение о том, что эстонские пограничники рекомендуют пассажирам сжигать или уничтожать свои вещи, является полностью ложным. Если пассажир перевозит товары, которые запрещены в связи с санкциями, введенными в отношении России, пассажир будет проинформирован о санкциях, применимых к товарам, и ему будет предоставлена возможность решить, возвращать ли санкционные товары в Россию или передать их в собственность эстонского государства в соответствии с законом», — рассказали РБК в ведомстве.

Там также отметили, что сотрудники эстонской таможни действуют в соответствии с применимыми правовыми нормами и придерживаются международных соглашений, а их основная задача — обеспечивать таможенный контроль и соблюдение санкций, а не рекомендовать уничтожение товаров. «Важно соблюдать точность в изложении фактов и не распространять вводящую в заблуждение информацию», — подчеркнули в пресс-службе.

После начала российской спецоперации Эстония присоединилась к антироссийским санкциям, а также перестала выдавать гражданам России и Белоруссии виды на жительство и краткосрочные визы с целью обучения. Россиянам и белорусам также ограничили возможность получить сезонную работу, если у них нет долгосрочной национальной визы. Позднее, в сентябре 2022 года, Эстония, а также Литва, Латвия и Польша запретили въезд россиянам. Исключение сделали для дипломатов, водителей фур и граждан, которые следуют в ЕС по семейным или гуманитарным причинам.

В российском МИДе тогда отметили, что подобными действиями ЕС «продолжает запирать клетку изнутри, нарушая принципы свободы передвижения, которые были зафиксированы в документах ОБСЕ». В ведомстве обещали дать продуманный ответ, выгодный России и ее гражданам, но уточнили, что страна не будет закрываться от жителей Евросоюза. «Все, кто желает посетить Россию и своими глазами убедиться в ее культурно-цивилизационной уникальности, будут иметь возможность это сделать», — отмечала представитель МИДа Мария Захарова.