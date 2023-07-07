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Страны ЕС выделят €500 млн на производство боеприпасов для Украины

Евросовет: страны ЕС выделят €500 млн на производство боеприпасов и ракет для Украины
В апреле Евросовет утвердил выделение €1 млрд из Европейского фонда мира на поставку Украине 1 млн боеприпасов в течение года. Теперь Совет ЕС и ЕП согласовали выделение еще €500 млн на наращивание производства

Совет ЕС согласовал с Европарламентом (ЕП) проект расширения производства боеприпасов и ракет в странах Евросоюза, говорится в заявлении на сайте Евросовета.

Принятое соглашение позволит в срочном порядке выделить €500 млн из бюджета ЕС для наращивания производства наземных и артиллерийских боеприпасов, а также ракет, которые впоследствии могут быть переданы не только странам-участницам блока, но и Украине.

«Благодаря сегодняшнему рекордно быстрому соглашению по ASAP (закон в поддержку производства боеприпасов. — РБК) ЕС укрепит и ускорит собственное производство боеприпасов и ракет в Европе. Это еще одно доказательство непоколебимой приверженности ЕС поддержке Украины, укреплению оборонной технологической и промышленной базы ЕС и в конечном счете обеспечению долгосрочной безопасности и защиты граждан ЕС», — приводятся слова главы Минобороны Испании Маргариты Роблес.

Согласованные правила вводят так называемый инструмент, с помощью которого страны ЕС смогут оказывать финансовую поддержку укреплению мощностей блока по производству боеприпасов и ракет по всей цепочке поставок. Такая поддержка будет предоставляться в виде грантов. Кроме того, новые правила облегчат доступ к финансированию для компаний ЕС, работающих в области производства боеприпасов и ракет, говорится в сообщении Евросовета.

В конце марта глава евродипломатии Жозеп Боррель объявил об «историческом решении» о поставках 1 млн артиллерийских снарядов Украине в течение следующих 12 месяцев. В апреле Евросовет утвердил выделение €1 млрд из Европейского фонда мира на эти цели. Таким образом, общий вклад ЕС для Украины в рамках фонда достиг к тому моменту €4,6 млрд.

В НАТО отмечали, что ВСУ ежедневно используют 4–7 тыс. снарядов, это больше, чем производится, а потому необходимо заключать новые контракты, которые исправят ситуацию. «Это война на истощение; речь идет о промышленном потенциале для поддержания поддержки [поставок]», — говорил генсек альянса Йенс Столтенберг.

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По словам еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона, в ЕС надеются нарастить объемы производства необходимых Украине боеприпасов в течение одного года. «Заводы есть. 11 стран ЕС уже могут начать ускоренное производство снарядов [натовского калибра] 155 мм и две страны ЕС — снарядов [«советского» калибра] 152 мм», — отмечал Бретон.

Российские власти неоднократно критиковали военную помощь Украине со стороны западных стран. В Кремле подчеркивали, что это лишь затянет конфликт и принесет «больше страданий Украине, которая является просто инструментом в руках тех стран, которые поставляют туда [оружие]». В то же время цели спецоперации в любом случае будут достигнуты, заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Страны ЕС выделят €500 млн на производство боеприпасов для Украины
Страны ЕС выделят €500 млн на производство боеприпасов для Украины

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Илья Пламенев Илья Пламенев
боеприпасы ЕС Военная операция на Украине
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