Польша призвала запретить ввоз замороженной малины с Украины

42 тыс. польских фермеров произвели в 2022 году 105 тыс. т малины. При этом импорт замороженных ягод в страну с Украины в прошлом году увеличился на треть и составил более 22 тыс. т, отметил замглавы Минсельхоза Ковальский

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / ТАСС

Заместитель министра сельского хозяйства Польши Януш Ковальский призвал ЕС как можно скорее запретить ввоз замороженной малины с Украины, его слова приводит PAP.

«Скажем: Брюссель, запрет на ввоз замороженной малины из Украины — это приоритет», — сказал Ковальский.

По его словам, «хоть сегодня он может сесть в машину и поехать» к еврокомиссару по вопросам торговли Валдису Домбровскису, главе Европейской народной партии Манфреду Веберу, председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, чтобы убедить их в необходимости запретить импорт украинской малины. Замглавы Минсельхоза подчеркнул, что «это в интересах польской экономики».

42 тыс. польских фермеров произвели в 2022 году 105 тыс. т малины. При этом импорт замороженных ягод в Польшу с Украины в прошлом году увеличился на треть и составил более 22 тыс. т, а с января по апрель этого года — еще на 117% и превысил 7 тыс. т, отметил замминистра.

В марте Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия попросили Еврокомиссию купить у них скопившееся украинское продовольствие. Страны в обращении к фон дер Ляйен пожаловались, что из-за потока украинской продукции по «коридорам солидарности» (летом прошлого года Евросоюз ввел беспошлинный режим на ввоз украинского продовольствия до 5 июня 2023 года) стоимость их собственных товаров упала. Речь шла о зерне, яйцах, мясе птицы, сахаре, яблоках, ягодах, муке, меде и макаронах.

В апреле Польша, Венгрия и некоторые другие страны запретили импорт сельхозпродукции с Украины. Позднее в том же месяце Еврокомиссия договорилась с Болгарией, Венгрией, Польшей, Румынией и Словакией по поставкам украинского зерна. Соглашение предусматривало отмену одностороннего запрета на ввоз продукции, возобновление транзита через территории этих государств, выделение фермерам из этих стран €2 млрд.