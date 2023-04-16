Нидерланды выделили €100 млн на поддержку украинских фермеров

Нидерланды выделили €100 млн Украине на подготовку к зиме и для помощи фермерам

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Нидерланды выделили Украине €100 млн на поддержку сельского хозяйства и подготовку к предстоящей зиме. Об этом сообщает Ijmuider Courant со ссылкой на министра внешней торговли и сотрудничества Лише Шрайнемахер.

По ее словам, это первая отправка суммы в сфере восстановительной поддержки из €2,5 млрд, которые руководство страны пообещало Киеву в начале года. Деньги будут переведены через механизм Всемирного банка. По словам министра, акцент во всей сумме был сделан на военную поддержку, однако конкретно эти €100 млн должны пойти на поддержку фермеров и покупку генераторов перед зимним отопительным сезоном.

«€40 млн предназначены для агрокомпаний, чтобы они могли закупить зерно в этом сезоне или заменить вышедшую из строя сельскохозяйственную технику», — уточнила Шрайнемахер. По ее словам, компании берут кредиты в местном банке, но, поскольку кредитные организации «колеблются», нет гарантии, что банк сможет вернуть свои деньги.

Остальные средства из €100 млн предназначены для закупки генераторов.

С конца февраля 2022 года до 5 апреля Нидерланды поставили Украине военную помощь на общую сумму €1,2 млрд, говорится в отчете оборонного ведомства. Дополнительно €121 млн ушли на закупки для страны товаров военного назначения, оставшиеся средства Амстердам перечислил в фонды, которые оказывают поддержку Украине.

Как заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, военная помощь Киеву снижает обороноспособность страны, но ситуация остается приемлемой. Власти принимают необходимые меры, чтобы смягчить негативное влияние, например правительство производит закупки военной техники взамен отправленной Украине.

Руководство России критикует и осуждает поставки вооружений на Украину. В Кремле заявляли, что они не помешают Москве достичь целей военной операции, но принесут Украине «больше страданий».