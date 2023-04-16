Нидерланды выделили €100 млн на поддержку украинских фермеров

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 15 апреля
EUR ЦБ: 90,16 (+0,16) Инвестиции, 14 апр, 16:56 Курс доллара на 15 апреля
USD ЦБ: 81,5 (-0,17) Инвестиции, 14 апр, 16:56
Как посчитать свой кредитный рейтинг и рефинансировать займы РБК и банк Ренессанс, 12:10
Гражданин Индии погиб в ходе столкновений армии и спецназа в Судане Общество, 12:05
В клубе Овечкина раскритиковали игру его друга в провальном сезоне НХЛ Спорт, 12:00
Создание цифровой копии мозга: к чему привел десятилетний проект Индустрия 4.0, 12:00
Зеленский записал пасхальное обращение на фоне Киево-Печерской лавры Политика, 11:57
Какая привычка поможет снизить риски для здоровья от недосыпа Pro, 11:51
Нидерланды выделили €100 млн на поддержку украинских фермеров Политика, 11:47
Скидки на РБК Pro
В период Марафона эффективной коммуникации. Успейте купить!
Купить со скидкой
Игра не по правилам: сможет ли Запад выдержать конкуренцию с Китаем Pro, 11:37
Семейный топ: подборка больших квартир РБК и ПИК, 11:33
Федерация тяжелой атлетики осудила сожжение флага Азербайджана в Ереване Спорт, 11:16
МИД Франции призвал «восстановить среду» для диалога Москвы и Киева Политика, 11:14
Теорию Павлова ставят под сомнение. Что это значит для нейросетей Pro, 11:06
Что случилось в мире Hi-Tech: от флагмана Xiaomi до лучшего камерофона Life, 11:00
Непобежденный российский боец одолел американца на турнире UFC в Канзасе Спорт, 10:48
Военная операция на Украине ,  
0 

Нидерланды выделили €100 млн на поддержку украинских фермеров

Нидерланды выделили €100 млн Украине на подготовку к зиме и для помощи фермерам
Фото: Joe Raedle / Getty Images
Фото: Joe Raedle / Getty Images

Нидерланды выделили Украине €100 млн на поддержку сельского хозяйства и подготовку к предстоящей зиме. Об этом сообщает Ijmuider Courant со ссылкой на министра внешней торговли и сотрудничества Лише Шрайнемахер.

По ее словам, это первая отправка суммы в сфере восстановительной поддержки из €2,5 млрд, которые руководство страны пообещало Киеву в начале года. Деньги будут переведены через механизм Всемирного банка. По словам министра, акцент во всей сумме был сделан на военную поддержку, однако конкретно эти €100 млн должны пойти на поддержку фермеров и покупку генераторов перед зимним отопительным сезоном.

«€40 млн предназначены для агрокомпаний, чтобы они могли закупить зерно в этом сезоне или заменить вышедшую из строя сельскохозяйственную технику», — уточнила Шрайнемахер. По ее словам, компании берут кредиты в местном банке, но, поскольку кредитные организации «колеблются», нет гарантии, что банк сможет вернуть свои деньги.

Остальные средства из €100 млн предназначены для закупки генераторов.

С конца февраля 2022 года до 5 апреля Нидерланды поставили Украине военную помощь на общую сумму €1,2 млрд, говорится в отчете оборонного ведомства. Дополнительно €121 млн ушли на закупки для страны товаров военного назначения, оставшиеся средства Амстердам перечислил в фонды, которые оказывают поддержку Украине.

Как заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, военная помощь Киеву снижает обороноспособность страны, но ситуация остается приемлемой. Власти принимают необходимые меры, чтобы смягчить негативное влияние, например правительство производит закупки военной техники взамен отправленной Украине.

Читайте на РБК Pro
Что делать заказчику, если фрилансер взял деньги и пропал
Пять лучших асан из йоги для раскрытия грудного отдела
В чем ошибался Генри Форд: 6 вредных советов от мировых бизнес-гуру
Какие три тренда корпоративного обучения подтолкнут сотрудников к учебе

Руководство России критикует и осуждает поставки вооружений на Украину. В Кремле заявляли, что они не помешают Москве достичь целей военной операции, но принесут Украине «больше страданий».

Весенние скидки в Лэтуаль
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
Реклама, ООО "АЛЬКОР и КО", ОГРН 1027739498324. Г.МОСКВА, 119261, ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ, Д. 72/2
Теги
Украина Нидерланды военная помощь финансовая помощь
Материалы по теме
Нидерланды собрались расторгнуть контракты на импорт СПГ из России
Политика
Нидерландская Gasunie полностью списала свою долю в «Северном потоке»
Бизнес
Украина сообщила о пасхальном обмене пленными
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter