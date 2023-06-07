Польские фермеры перекрыли погранпункт с Украиной

Польские фермеры блокировали погранпункт для грузовиков, везущих зерно с Украины. Это случилось через месяц после того, как Польша отменила запрет на транзит украинской продукции через свою территорию

Польско-украинская граница в Медыке, Польша (Фото: Omar Marques / Getty Images)

Польские фермеры заблокировали выезд грузовиков с территории Украины на погранпереходе «Шегини — Медика», сообщила украинская Госпогранслужба.

«Пропуск легковых автомобилей, автобусов, а также грузовиков на въезд в Украину осуществляется в обычном режиме», — уточнило ведомство и призвало водителей грузового транспорта не использовать ведущий во Львовскую область переход.

Фермеры начали собираться у погранпункта «Медика» в 7:00 утра по местному времени (8:00 мск), акция продлится до 16:00 (17:00 мск). Региональное отделение ассоциации аграрных производителей Fraudulent Wieś назвало причиной протеста возобновление либерализации торговли с Украиной. Лидер консервативной аграрной партии AgroUnia Михал Колодзейчак заявил, что «плохие решения правительства, которые постоянно принимаются, объединяют для протеста всех, кто живет нелегким трудом на ферме».

Евросоюз и Украина заключили в 2016 году соглашение о всеобъемлющей и углубленной зоне свободной торговли, которое приостановило действие пошлин примерно на половину украинской сельскохозяйственной продукции. Экспорт оставшейся части облегчили прошлой весной на один год в рамках «маршрутов солидарности». Такие меры Европа приняла для стимулирования экономики Украины и ее постепенной интеграции во внутренний рынок ЕС. Такие меры привели к тому, что импорт продовольствия из республики в течение прошлого года значительно вырос — с нескольких тысяч до нескольких миллионов тонн, из-за чего фермеры Восточной Европы столкнулись с трудностями при реализации собственной продукции.

«Когда «маршруты солидарности» были запущены, это стоило определенных затрат из-за нарушения местной торговли в соседних странах», — признал в начале года замглавы Еврокомиссии Майкл Скеннел.

Несколько стран Восточной Европы в апреле ввели не согласованный с ЕС запрет на импорт дешевого украинского зерна. Там поясняли, что фермеры пострадали от обвала цен. ЕК месяц назад договорилась с Болгарией, Венгрией, Польшей, Румынией и Словакией о возобновлении транзита украинской агропродукции через их территории, фермерам из этих стран решили выделить €2 млрд. Соглашение предусматривало отмену одностороннего запрета на ввоз продукции.