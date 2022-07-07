Путин объяснил возвращение ИТ-специалистов в Россию словами «дома лучше»

Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 июля
EUR ЦБ: 64,13 (-0,19) Инвестиции, 15:52
Курс доллара на 8 июля
USD ЦБ: 63,14 (+0,23) Инвестиции, 15:52
Путин отметил возвращение стран Запада к углю после «шума» из-за экологии Политика, 18:36
Путин назвал возрождение «Москвича» непростым вызовом Авто, 18:35
Почему внутри компаний наступает кризис и что делать РБК и Банк Точка, 18:33
Быстрый интернет на минималках: как изменилось потребление пользователей Индустрия 4.0, 18:30
Сбербанк занялся «реимплантацией» чипов для банковских карт Финансы, 18:19
Как в Москве затопило улицы и метро. Видео Общество, 18:19
«Зенит» купил второго за межсезонье легионера «Сочи» Спорт, 18:16
Газпромбанк повысит комиссии за переводы через SWIFT Финансы, 18:12
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Компаниям разрешили досрочно погашать валютные займы в иностранных банках Финансы, 18:10
Лист ожидания: как этический комитет по трасплантации может спасти жизни Партнерский проект, 18:09
Деревья, из-за которых встала зеленая ветка метро в Москве. Видео Общество, 18:01
Wildberries ответил на заявление Минпромторга о канале сбыта контрафакта Бизнес, 17:59
СК задержал организатора нарколаборатории из дела проректора Керефова Общество, 17:55
Дума заказала анализ целесообразности исполнения международных договоров Политика, 17:47
Военная операция на Украине ,  

Путин объяснил возвращение ИТ-специалистов в Россию словами «дома лучше»

В конце мая Мишустин сообщил, что 85% специалистов ИТ-сферы, ранее покинувших Россию, вернулись назад. Правительство предложило им меры поддержки, в том числе льготную ипотеку и отсрочку от армии

Video

Некоторые российские ИТ-специалисты покидают страну из-за страха или сомнений, что не смогут тут эффективно работать, но многие возвращаются, заявил президент России Владимир Путин на встрече с победителями четвертого сезона конкурса «Лидеры России».

«То, что уезжают, ничего здесь такого необычного нет. Кто-то напуган, кто-то сомневался в том, что здесь можно будет эффективно работать. Но ведь успех работы складывается из очень многих компонентов», — сказал Путин, отметив, что среди этих факторов — поддержка государства и бытовые условия.

«Многие вернулись, потому что одно дело — жить в Москве, в Петербурге либо, не знаю, в Саратове и Ханты-Мансийске, а другое дело, сейчас не буду называть, у наших соседей. Там тоже хорошо, но дома лучше», — добавил глава государства.

В России запустили программу льготной ипотеки для ИТ-специалистов
Финансы
Фото:Сергей Ермохин / ТАСС

22 марта глава Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко сообщил, что на фоне военной операции на Украине и западных санкций 50–70 тыс. ИТ-специалистов покинули Россию в «первую волну». За апрель, согласно его прогнозам, страну должны были покинуть еще 70–100 тыс.

В связи с этим правительство объявило о мерах поддержки ИТ-отрасли: предоставление льготной ипотеки (со ставкой не более 5% годовых) и отсрочки от армии (для окончивших вуз по ИТ-специальности и работающих в компаниях в этой отрасли). Также были предложены другие меры для увеличения числа ИТ-работников: в частности, трудоустройство и получение вида на жительство для иностранных специалистов по упрощенной процедуре.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Evan Agostini / AP Йога и фрисби: как основатель Google держит в форме себя и сотрудников
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Инфляция по всему миру выходит из-под контроля. К чему это приведет
Статьи
Pro
Homo Deus. Краткая история завтрашнего дня
Саммари
Pro
Фото: Shutterstock Как новому руководителю стать своим: четыре правила и десять табу
Инструкции
Pro
На рынке PR — деформация: специалисты просят миллионы ни за что
Кейсы
Pro
Как компании выигрывали суды с сотрудниками благодаря КЭДО: три кейса
Кейсы
Pro
Фото: Shutterstock Акции Coinbase рухнули вслед за криптой. Стоит ли их покупать на просадке
Прогнозы
Pro
Фото: Shutterstock Правда ли, что под кондиционером можно простыть
Статьи

В конце мая премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что 85% специалистов ИТ-сферы, ранее покинувших Россию, вернулись назад. Он сослался на данные операторов сотовой связи.

Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Стекольникова
Владимир Путин «Лидеры России» IT-специалисты

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
Материалы по теме
Путин не увидел проблемы в отъезде ИT-специалистов в Армению
Политика
Эксперты составили топ вузов в ИТ-сфере по размеру зарплат выпускников
Общество
Мишустин сообщил о возвращении 85% ИТ-специалистов, уехавших за рубеж
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter