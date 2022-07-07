Путин объяснил возвращение ИТ-специалистов в Россию словами «дома лучше»

В конце мая Мишустин сообщил, что 85% специалистов ИТ-сферы, ранее покинувших Россию, вернулись назад. Правительство предложило им меры поддержки, в том числе льготную ипотеку и отсрочку от армии

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Некоторые российские ИТ-специалисты покидают страну из-за страха или сомнений, что не смогут тут эффективно работать, но многие возвращаются, заявил президент России Владимир Путин на встрече с победителями четвертого сезона конкурса «Лидеры России».

«То, что уезжают, ничего здесь такого необычного нет. Кто-то напуган, кто-то сомневался в том, что здесь можно будет эффективно работать. Но ведь успех работы складывается из очень многих компонентов», — сказал Путин, отметив, что среди этих факторов — поддержка государства и бытовые условия.

«Многие вернулись, потому что одно дело — жить в Москве, в Петербурге либо, не знаю, в Саратове и Ханты-Мансийске, а другое дело, сейчас не буду называть, у наших соседей. Там тоже хорошо, но дома лучше», — добавил глава государства.

22 марта глава Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко сообщил, что на фоне военной операции на Украине и западных санкций 50–70 тыс. ИТ-специалистов покинули Россию в «первую волну». За апрель, согласно его прогнозам, страну должны были покинуть еще 70–100 тыс.

В связи с этим правительство объявило о мерах поддержки ИТ-отрасли: предоставление льготной ипотеки (со ставкой не более 5% годовых) и отсрочки от армии (для окончивших вуз по ИТ-специальности и работающих в компаниях в этой отрасли). Также были предложены другие меры для увеличения числа ИТ-работников: в частности, трудоустройство и получение вида на жительство для иностранных специалистов по упрощенной процедуре.

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В конце мая премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что 85% специалистов ИТ-сферы, ранее покинувших Россию, вернулись назад. Он сослался на данные операторов сотовой связи.