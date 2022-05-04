В России запустили программу льготной ипотеки для ИТ-специалистов

Максимальная ставка составит 5% годовых, максимальный размер кредита в регионах-миллионниках — 18 млн руб., в остальных — 9 млн руб. Правительство продолжает реализовывать льготные программы для удержания ИТ-сотрудников в стране

Фото: Сергей Ермохин / ТАСС

Правительство отчиталось о запуске программы льготной ипотеки — до 5% годовых — для специалистов в области ИТ. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин во время совещания с членами правительства, видео опубликовано в Telegram-канале кабмина.

Для жителей регионов-миллионников максимальный размер займа составит 18 млн руб., для остальных субъектов — 9 млн руб. В правительстве рассчитывают, что до конца 2024 года по программе будет выдано до 50 тыс. кредитов на общую сумму около 240 млрд руб.

«По поручению президента правительство принимает меры для поддержки ИТ-сектора в условиях внешнего давления. Главная задача — создать комфортные условия для работников отрасли. Это касается и решения жилищного вопроса». — сказал Мишустин.

Пакет из десяти мер для удержания в стране ИТ-специалистов в конце февраля, через четыре дня после начала операции на Украине, предложило Минцифры. Кроме льготной ипотеки в пакет вошло предложение освободить всех сотрудников ИТ-компаний от уплаты НДФЛ на три года, а сами компании — от уплаты налога на прибыль, предоставить отсрочку от призыва на военную службу, ввести процедуру упрощенного получения разрешения на работу и вида на жительство для иностранцев и так далее.

В конце марта правительство утвердило порядок отсрочки от службы в армии для специалистов в области информационных технологий. Ее смогут получить люди до 27 лет, имеющие высшее образование и работающие в компании не менее года.

В конце апреля правительство одобрило упрощение процедур трудоустройства иностранных ИТ-специалистов.

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Тем не менее сервис HeadHunter зафиксировал рост числа сотрудников этой отрасли, которые хотели бы уехать из России. Если в конце февраля доля резюме тех, кто готов или хотел бы переехать, составляла 36,5%, то к концу марта доля таких резюме превысила 40% (на 1,5 п.п. больше, чем в марте 2021 года).

Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) прогнозировала, что в апреле из России могут уехать от 70 до 100 тыс. ИТ-специалистов. Во время «первой волны» эмиграции страну покинули от 50 до 70 тыс. человек, оценила РАЭК.

