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Джоан Роулинг и кот-мышелов Ларри призвали к отставке Бориса Джонсона

Писательница Джоан Роулинг выступила за отставку премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. «Боже милостивый. Когда твоя лопата начинает плавиться от температуры ядра земли, прекращай копать», — написала она в Twitter, сопроводив публикацию хэштегом #JohnsonMustGo («Джонсон должен уйти»).

На странице Роулинг также есть ретвиты записей других пользователей с критикой Джонсона.

Отставку премьер-министра «поддержал» и главный мышелов его резиденции — кот Ларри, которого взяли из приюта в 2011 году. Он был мышеловом при предшественниках Джонсона Терезе Мэй и Дэвиде Кэмероне. В записи в Twitter-аккаунте кота говорится, что он больше не может жить в одном доме с нынешним премьер-министром: «Либо он уйдет, либо я».

Призывы к отставке Джонсона возобновились на фоне скандала с заместителем главного организатора правящей Консервативной партии в палате общин Крисом Пинчером. Выяснилось, что премьер, назначая Пинчера на высокие посты, знал о том, что тот ранее был фигурантом расследования о домогательствах (он устроил дебош в элитном лондонском клубе для консерваторов «Карлтон» и приставал к двум мужчинам). Пинчер признался в содеянном и подал в отставку. Джонсон извинился перед избирателями за его назначение.

За последние два дня из правительства Джонсона уволились более 40 человек. Некоторые сторонники премьера уговаривали его подать в отставку, но он отказался. Би-би-си сообщил, что призвавшего его последовать подавляющему мнению консерваторов главу ЖКХ, своего сторонника Майкла Гроува Джонсон уволил.

Теги
Джоан Роулинг Борис Джонсон Великобритания
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