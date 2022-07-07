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ФТС сообщила о попытке ЕС и Украины приостановить участие России в ВТамО

Евросоюз и Украина пытались пронести «абсолютно незаконное заявление» с призывом приостановить, ограничить в любом виде участие России и Белоруссии во ВТамО, сообщили в Федеральной таможенной службе
Фото: Михаил Метцель / ТАСС
Фото: Михаил Метцель / ТАСС

ЕС и Украина пытались приостановить участие России и Белоруссии во Всемирной таможенной организации (ВТамО). Об этом сообщил первый заместитель руководителя Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов в разговоре с «РИА Новости».

«Евросоюз и Украина пытались пронести абсолютно незаконное заявление, которое призывало приостановить, ограничить в любом виде участие России и Белоруссии во Всемирной таможенной организации», — сказал он.

Давыдов подчеркнул, что в результате участия Москвы в совете ВТамО 23-25 июня была принята «достаточно взвешенная резолюция», где все стороны призывают не разрушать таможенную инфраструктуру и не препятствовать движению жизненно важных товаров.

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В начале апреля ФТС сообщила, что страны ЕС перестали пропускать автотранспорт, зарегистрированный в России и Белоруссии, ссылаясь на новые санкции против России.

Речь идет о запрете на автомобильные грузоперевозки по территории ЕС, в том числе транзитные. В службе тогда отметили, что санкции пока не затрагивают автомобильные грузоперевозки, которые доставляют фармацевтическую, медицинскую, пищевую и сельскохозяйственную продукцию, энергоносители, цветные металлы и удобрения.

«Автодорожное сообщение для гуманитарных целей также остается открытым», — отмечали в ФТС.

При этом Евросоюз исключил из-под ограничений автомобильный транзит между Калининградской областью и остальной частью России с товарами, перевозка которых не запрещена регламентом ЕС.

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Тем не менее в середине июня Литовские железные дороги запретили перевозить из России в Калининградскую область товары, которые попали под санкции Евросоюза. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, Вильнюс руководствовался ограничительными мерами, принятыми Брюсселем, и речи о блокаде региона не идет.

Ограничение касается изделий из чугуна и стали, товаров для использования в авиации и космической промышленности, парфюмерии, посуды из фарфора и другой керамики и других товаров.

В Кремле назвали решение литовской стороны незаконным, «нарушением всего и вся» и заявили, что Москва рассматривает разные варианты ответных мер. В МИД России пообещали дать Вильнюсу «практический», а не дипломатический ответ.

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