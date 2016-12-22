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Избирком объяснил отказ в регистрации кандидатов на выборах мэра Москвы
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Избирком объяснил отказ в регистрации кандидатов на выборах мэра Москвы
Выборы мэра Москвы, 15:21
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Избирком объяснил отказ в регистрации кандидатов на выборах мэра Москвы
В Мосгоризбиркоме рассказали, почему оппозиционные кандидаты не прошли процедуру регистрации в мэры: Гудков принес недостаточно подписей, Яшин и Красовский лишились статуса кандидата, добровольно отказавшись от участия в кампании
Фото: Артем Житенев / РИА Новости

Мосгоризбирком объявил, что отказал в регистрации оппозиционных кандидатов на пост мэра Москвы. Также избирательная комиссия пояснила, почему регистрацию не прошли остальные желающие участвовать в выборах.

Помимо тех, по кому решение не принято, документы о выдвижении представили еще 23 человека, говорится в постановлении Мосгоризбиркома, с копией которого ознакомился РБК. Они должны были представить необходимые документы в комиссию до 18.00 3 июля. 21 кандидат не принес документы, «что фактически свидетельствует о добровольном отказе от дальнейшего участия в избирательной кампании и влечет за собой утрату статуса кандидата», поясняется в документе.

В поддержку кандидата на должность мэра должно быть представлено 110 подписей муниципальных депутатов из не менее 110 районов. Дмитрий Гудков собрал 63 подписи из 63 районов. Пенсионер Владимир Кувшинов представил только три.

В результате Мосгоризбирком не зарегистрировал Гудкова и Кувшинова, а также признал утратившими силу списки доверенных лиц Гудкова, Антона Красовского и инженера Антона Тарасова. Также в числе выбывших — глава Красносельского муниципального совета Илья Яшин, бизнесмен Герман Стерлигов, бывший лидер московского отделения «Яблока» Сергей Митрохин, они не предоставили документы на регистрацию, заявили в Мосгоризбиркоме.

Документы также не предоставили Денис Ганич (от регионального отделения политической партии «Национальный курс»), Илья Баков («Монархическая партия»), Михаил Бутримов («Российский общенародный союз»), Ильдар Резяпов («Партия ветеранов России»), лидер партии «Альянс Зеленых» Александр Закондырин, Ярослав Сидоров (от партии «Коммунисты России»), и ряд самовыдвиженцев: Игорь Суздальцев, Руслан Халиуллин, Наталья Донцова, Алексей Назаров, Владислав Бузаров, Дмитрий Новиков, Александр Горлов, Валерий Ручнов и Александр Романов.

Еще несколько кандидатов известили Мосгоризбирком об отказе участвовать в выборах: Максим Славин, Сираждин Рамазанов, Александр Милованкин, Станислав Полищук и Сергей Ревин.

Выборы мэра Москвы состоятся 9 сентября. Большинство муниципальных советов в Москве контролируют депутаты «Единой России», поэтому для прохождения муниципального фильтра всем кандидатам нужно было заручиться их поддержкой. Единороссы официально объявили, что поддерживают Собянина, хотя действующий мэр идет на выборы как самовыдвиженец, как и в 2013 году. Яшин в конце июня объявил, что прекращает избирательную кампанию, поскольку не может собрать необходимые подписи. Красовский также сообщил, что не получил поддержку депутатов. Руководство «Яблока» отказалось выдвигать Митрохина, обвинив его в нанесении ущерба репутации партии.

За должность градоначальника также собирались бороться коммунист Владимир Кумин, депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев, муниципальный депутат и член «Справедливой России» Илья Свиридов и бывший владелец строительной компании «СУ-155», депутат Мосгордумы Михаил Балакин.

Автор: София Сарджвеладзе.
Теги: Выборы , Мосгоризбирком , Сергей Собянин
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