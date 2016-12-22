ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,54 62,37 EUR Нал. 74,23 72,88 USD Бирж. 62,85 -0,05 EUR Бирж. 73,50 +0,20 USD ЦБ. 62,95 -0,29 EUR ЦБ. 73,31 -0,41 EUR/USD 1,17 +0,00 BTC/USD Бирж. 6265,70 +97,50 IMOEX 2236,65 -0,58% RTSI 1120,23 -0,46% Brent 74,15 -0,59% DJIA 24220,25 -1,47% Nasdaq 7506,02 -2,43%
«Яблоко» отменило решение о выдвижении Митрохина в мэры Москвы
Лента новостей
Путин подписал указ о создании военного «Сколково» в Анапе 19:58, Политика Тест: что будет, если футбольный мяч попал в судью и сменил направление? 19:43, Спецпроект РБК Спорт Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Саратове 19:34, Общество МИД назвал дату встречи Лаврова и советника Трампа 19:30, Политика Навальный отказался выполнять решение суда по «делу «Кировлеса» 19:12, Общество В Армении предъявлено обвинение экс-мэру Эчмиадзина Карену Григоряну 19:11, Политика Карина Цуркан впервые прокомментировала свое задержание 19:09, Политика «Яблоко» отменило решение о выдвижении Митрохина в мэры Москвы 18:55, Политика Как России не пропустить четвертую технологическую революцию 18:52, Партнерский материал Россия в последнем матче группового турнира крупно проиграла Уругваю 18:52, Спорт «Горкунов» вложит 3,7 млрд руб. в выращивание помидоров в Крыму 18:51, Потребрынок Вячеслав Сараев из Evraz станет первым замгендиректора «Трансконтейнера» 18:50, Экономика В Армении принято решение о задержании жены депутата Манвела Григоряна 18:43, Общество Tether выпустила 250 млн токенов: капитализация рынка выросла на $6 млрд 18:41, Крипто Сланцевый баланс: как проблемы нефтяной отрасли США повлияли на ОПЕК+ 18:39, Мнение Госдуме предложили упростить получение паспорта России гражданам Украины 18:28, Политика Из-за торговой войны Harley-Davidson перенесет производство из США 18:28, Бизнес Тест: кто придумал знаменитую футбольную кричалку «оле-оле» 18:23, Спецпроект РБК Спорт В полиции Киева рассказали о похищении сына ливийского дипломата 18:22, Общество Покупать или продавать: S&P повысило рейтинг «Мосэнерго» 18:15, Quote Два надзора: как проверяли «Шанинку» в Великобритании и России 18:13, Мнение Суд объяснил публикацию решения по Навальному до оглашения его судьей 18:07, Общество Как сократить расходы на 1 км пробега до 25%: опыт реальных компаний 18:07, РБК и «Шелл» Белорусский банк снова попробует купить «дочку» Сбербанка на Украине 18:03, Финансы Суд продлил Навальному испытательный срок по «делу «Кировлеса» 17:57, Общество Рынок США сегодня: нефть и Трамп «тянут» акции вниз 17:57, Quote СК опроверг убийство повара на спортбазе сборной России по футболу 17:57, Общество Полиция Армении задержала брата экс-премьера Сержа Саргсяна 17:49, Политика
«Яблоко» отменило решение о выдвижении Митрохина в мэры Москвы
Выборы мэра Москвы, 18:55
0
«Яблоко» отменило решение о выдвижении Митрохина в мэры Москвы

Федеральное бюро «Яблока» отменило принятое 22 июня решение столичной конференции партии о выдвижении кандидатуры Сергея Митрохина в мэры Москвы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы партии. Указано, что Митрохин может принять участие в предстоящих выборах как самовыдвиженец.

По словам зампредседателя партии Николая Рыбакова, причиной отказа в согласовании кандидатуры Митрохина стало манипулирование, поскольку кандидат не смог выстоять в жесткой конкурентной борьбе. Он отметил, что Митрохин сорвал проведение общего собрания 20 июня, поскольку у него не было поддержки в столичной организации. «По результатам справочного голосования на собрании его кандидатуру поддержали только 12 человек, то есть фактически в Москве за 14 лет не создана сильная организация, которая может поддержать своего лидера». — сказал Рыбаков.

Бюро «Яблока» также отменило решение конференции московского отделения об отказе в признании полномочий 14 делегатов (муниципальных депутатов) как несоответствующее уставу партии. Конференция должна устранить допущенные нарушения.

На очередном этапе московской конференции 27 июня планируется обсудить выдвижение кандидатов в муниципальные депутаты в Новой Москве. Председатель партии Эмилия Слабунова, слова которой приводит пресс-служба бюро, заявила, что на конференции вновь может быть рассмотрено выдвижение кандидата в мэры Москвы, согласованной исполкомом Бюро кандидатуры главы Гагаринского района Елены Русаковой. Если этого не произойдет, партия не примет участие в мэрских выборах.

Исполком «Яблока» 8 июня отказался выдвигать Митрохина в столичные мэры, обвинив его в нанесении ущерба репутации партии. На заседании вместо него выбрали Елену Русакову. На следующий день на конференции московского отделения «Яблока» Митрохина выдвинули в градоначальники в обход устава партии. Сам Митрохин сообщил, что 23 июня подал документы и открывает счет в Сбербанке, а также начал «обзвон» муниципальных депутатов, подписи которых нужны, чтобы он смог участвовать в выборах.

24 июня «Яблоко» приостановило выдвижение Митрохина кандидатом от партии.

Выборы мэра Москвы состоятся 9 сентября 2018 года в единый день голосования. Старт избирательной кампании был дан 9 июня. В выборах намеревались принять участие 27 кандидатов, 12 из которых — от партий. Среди кандидатов такие как глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов (от партии «Справедливая Россия»), экс-депутат Госдумы и председатель Партии перемен Дмитрий Гудков, председатель комитета Госдумы по спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев (от ЛДПР) и экс-депутат Госдумы Вадим Кумин (кандидат от КПРФ).

Своего кандидата выдвигали также «Зеленые», им стал летчик-космонавт Сергей Ревин, но позже партия сняла его кандидатуру в пользу Собянина. Также среди кандидатов более 10 человек — самовыдвиженцы, среди них действующий мэр Сергей Собянин, журналист Антон Красовский, рок-музыкант Сергей «Паук» Троицкий и бизнесмен Герман Стерлигов. Чтобы зарегистрироваться кандидатом в мэры, необходимо собрать подписи 110 муниципальных депутатов из трех четвертей столичных районов. Самовыдвиженцам нужно также предоставить 36 081 подпись избирателей. Выдвижение кандидатов на должность мэра Москвы завершится 2 июля.

В апреле сообщалось, что федеральное бюро «Яблока» приняло проект об организации предварительного голосования от партии, которая исключает выдвижение Ильи Яшина и Дмитрия Гудкова. Согласно проекту, от партии выдвигаться не могут те, кто состоит в других партиях или был исключен из «Яблока». Так, Яшин был исключен из партии в 2008 году. В свою очередь, Гудков сказал, что вступит в партию «Гражданская инициатива». В субботу, 23 июня, Гудков стал председателем Партии перемен, которая создается на базе «Гражданской инициативы».

Теги: Сергей Митрохин , «Яблоко» , выборы мэра , Москва
Главное
Карина Цуркан впервые прокомментировала свое задержание Политика
Материалы по теме
«Яблоко» приостановило выдвижение Митрохина в мэры Москвы Политика
Бюро «Яблока» не согласовало кандидатуру Митрохина на выборы мэра Москвы Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter