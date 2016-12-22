«Яблоко» отменило решение о выдвижении Митрохина в мэры Москвы

Федеральное бюро «Яблока» отменило принятое 22 июня решение столичной конференции партии о выдвижении кандидатуры Сергея Митрохина в мэры Москвы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы партии. Указано, что Митрохин может принять участие в предстоящих выборах как самовыдвиженец.

По словам зампредседателя партии Николая Рыбакова, причиной отказа в согласовании кандидатуры Митрохина стало манипулирование, поскольку кандидат не смог выстоять в жесткой конкурентной борьбе. Он отметил, что Митрохин сорвал проведение общего собрания 20 июня, поскольку у него не было поддержки в столичной организации. «По результатам справочного голосования на собрании его кандидатуру поддержали только 12 человек, то есть фактически в Москве за 14 лет не создана сильная организация, которая может поддержать своего лидера». — сказал Рыбаков.

Бюро «Яблока» также отменило решение конференции московского отделения об отказе в признании полномочий 14 делегатов (муниципальных депутатов) как несоответствующее уставу партии. Конференция должна устранить допущенные нарушения.

На очередном этапе московской конференции 27 июня планируется обсудить выдвижение кандидатов в муниципальные депутаты в Новой Москве. Председатель партии Эмилия Слабунова, слова которой приводит пресс-служба бюро, заявила, что на конференции вновь может быть рассмотрено выдвижение кандидата в мэры Москвы, согласованной исполкомом Бюро кандидатуры главы Гагаринского района Елены Русаковой. Если этого не произойдет, партия не примет участие в мэрских выборах.

Исполком «Яблока» 8 июня отказался выдвигать Митрохина в столичные мэры, обвинив его в нанесении ущерба репутации партии. На заседании вместо него выбрали Елену Русакову. На следующий день на конференции московского отделения «Яблока» Митрохина выдвинули в градоначальники в обход устава партии. Сам Митрохин сообщил, что 23 июня подал документы и открывает счет в Сбербанке, а также начал «обзвон» муниципальных депутатов, подписи которых нужны, чтобы он смог участвовать в выборах.

24 июня «Яблоко» приостановило выдвижение Митрохина кандидатом от партии.

Выборы мэра Москвы состоятся 9 сентября 2018 года в единый день голосования. Старт избирательной кампании был дан 9 июня. В выборах намеревались принять участие 27 кандидатов, 12 из которых — от партий. Среди кандидатов такие как глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов (от партии «Справедливая Россия»), экс-депутат Госдумы и председатель Партии перемен Дмитрий Гудков, председатель комитета Госдумы по спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев (от ЛДПР) и экс-депутат Госдумы Вадим Кумин (кандидат от КПРФ).

Своего кандидата выдвигали также «Зеленые», им стал летчик-космонавт Сергей Ревин, но позже партия сняла его кандидатуру в пользу Собянина. Также среди кандидатов более 10 человек — самовыдвиженцы, среди них действующий мэр Сергей Собянин, журналист Антон Красовский, рок-музыкант Сергей «Паук» Троицкий и бизнесмен Герман Стерлигов. Чтобы зарегистрироваться кандидатом в мэры, необходимо собрать подписи 110 муниципальных депутатов из трех четвертей столичных районов. Самовыдвиженцам нужно также предоставить 36 081 подпись избирателей. Выдвижение кандидатов на должность мэра Москвы завершится 2 июля.

В апреле сообщалось, что федеральное бюро «Яблока» приняло проект об организации предварительного голосования от партии, которая исключает выдвижение Ильи Яшина и Дмитрия Гудкова. Согласно проекту, от партии выдвигаться не могут те, кто состоит в других партиях или был исключен из «Яблока». Так, Яшин был исключен из партии в 2008 году. В свою очередь, Гудков сказал, что вступит в партию «Гражданская инициатива». В субботу, 23 июня, Гудков стал председателем Партии перемен, которая создается на базе «Гражданской инициативы».