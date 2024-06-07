 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

МВД объявило в розыск Юлию Тимошенко

Юлия Тимошенко
Юлия Тимошенко (Фото: Brendan Hoffman / Getty Images)

Бывший премьер Украины Юлия Тимошенко объявлена в розыск, свидетельствуют данные базы розыска российского МВД.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в карточке ее дела.

Тимошенко 63 года. Она занимала должность премьер-министра Украины с февраля по сентябрь 2005 года и с декабря 2007-го по март 2010-го, трижды была кандидатом на пост президента. В 2011–2014 годах находилась под стражей, ее обвиняли в превышении служебных полномочий при заключении газовых контрактов с Россией. В ЕСПЧ сочли задержание Тимошенко незаконным, Верховный суд Украины закрыл дело против нее 14 апреля 2014 года. В 2019-м партия Тимошенко «Батькивщина» получила 24 места в Верховной раде по итогам парламентских выборов.

Материал дополняется.

На Калужском шоссе в Подмосковье заметили смерч. Видео

Российскую альтернативу телеигры «Форт Боярд» снимут в Кронштадте. Фото

Зампред ВТБ сравнил политику Центробанка с «Игрой в бисер»

Видеокадры с киллером, который преследует и стреляет в мужчину в Москве

Крупнейший импортер призвал отменить НДС на вино

Байден заявил о запрете Украине бить по Москве и Кремлю американскими ракетами

Греф и Костин спрогнозировали повышение ключевой ставки. Подробности

ЦБ в день рождения Пушкина выпустил памятную монету с героями сказок. Видео

Бывший завод Mercedes в Подмосковье начнет выпускать автомобили Maxeed

Набиуллина назвала три задачи для экономики России на ближайшие года. Подробности
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 июня
EUR ЦБ: 96,69 (+0,12) Инвестиции, 16:34 Курс доллара на 8 июня
USD ЦБ: 88,76 (0) Инвестиции, 16:34
Число жертв обстрела в Херсонской области выросло до 21 Политика, 22:21
Макрон заявил о начале обучения Францией украинских пилотов Политика, 22:04
МВД объявило в розыск Юлию Тимошенко Политика, 22:02
Сборная России разгромила Белоруссию в товарищеском матче Спорт, 21:51
Филатов назвал политически мотивированным лишение ФШР членства в FIDE Спорт, 21:50
Дзюба опубликовал фото из Шанхая, где базируется клуб Слуцкого Спорт, 21:44
Сальдо сообщил о 19 погибших при обстреле магазина в Херсонской области Политика, 21:41
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В ЛНР заявили о возможности восстановить обрушившийся в Луганске дом Политика, 21:36
Генсек ООН не примет участие в конференции по Украине в Швейцарии Политика, 21:34
«Красный Октябрь»: как будет меняться знаковый остров Москвы РБК и Красный Октябрь, 21:30
Глава АвтоВАЗа не исключил повышения цен на Lada осенью Бизнес, 21:29
ООН внесла ЦАХАЛ в черный список нарушителей прав детей Политика, 21:29
Число пострадавших при обстреле Луганска выросло до 57 Политика, 21:28
ПСБ отметил рост доли женщин-инвесторов в три раза за пять лет Пресс-релиз, 21:20