МВД объявило в розыск Юлию Тимошенко

Юлия Тимошенко (Фото: Brendan Hoffman / Getty Images)

Бывший премьер Украины Юлия Тимошенко объявлена в розыск, свидетельствуют данные базы розыска российского МВД.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в карточке ее дела.

Тимошенко 63 года. Она занимала должность премьер-министра Украины с февраля по сентябрь 2005 года и с декабря 2007-го по март 2010-го, трижды была кандидатом на пост президента. В 2011–2014 годах находилась под стражей, ее обвиняли в превышении служебных полномочий при заключении газовых контрактов с Россией. В ЕСПЧ сочли задержание Тимошенко незаконным, Верховный суд Украины закрыл дело против нее 14 апреля 2014 года. В 2019-м партия Тимошенко «Батькивщина» получила 24 места в Верховной раде по итогам парламентских выборов.

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