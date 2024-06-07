Путин заявил о гонке стран за укрепление суверенитета

Страны начали гонку за укрепление суверенитета на государственном, ценностно-культурном и экономическом уровне, заявил президент России. Он привел в пример Индию, Китай, государства Южной Азии и Африки

Владимир Путин (Фото: Антон Ваганов / Reuters)

Президент России Владимир Путин заявил, что между странами началась гонка за укрепление своего суверенитета. С таким заявлением он выступил на Петербургском международном экономическом форуме, трансляцию вел РБК.

«Мы видим, как между странами наметилась настоящая гонка за укрепление своего суверенитета. Причем на трех ключевых уровнях — государственном, ценностно-культурном и экономическом. При этом страны, которые еще совсем недавно выступали лидерами глобального развития, пытаются всеми силами — правдами и неправдами — сохранить свою ускользающую роль гегемона», — сказал он.

По его словам, в этой тенденции «нет ничего необычного». «И здесь мы, конечно, видим, что уже сейчас экономика номер один — это Китай, причем с большим отрывом от второго места. Индия — третья экономика мира и является глобальным лидером по динамике развития. Все громче заявляют о себе страны Южной Азии и Африки, где отмечается высокая рождаемость и пока еще низкий уровень урбанизации, а также быстрый, догоняющий рост экономики», — отметил президент России.

Путин, ссылаясь на оценки экспертов и профильных специалистов, заявил, что «именно такие государства будут определять глобальную экономическую картину» к середине ХХI века.

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в января заявила, что мировая экономика в 2024 году получит импульс благодаря результатам прошлого года, которые немного превысили ожидаемые. В МВФ к 2028-му ожидают роста экономического веса Индии с 7,7 до 8,8%, Китая — с 18,4 до 19,6%. Согласно докладу британского Центра экономических и бизнес-исследований, в 2037 году США уступят Китаю статус крупнейшей экономики мира.