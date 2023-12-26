Аналитики предсказали смену крупнейшей экономики мира

Китай к 2037 году обгонит США и станет крупнейшей экономикой мира, однако в 2050-х Штаты вернут себе лидерство, а в 2080-х этот статус получит Индия. Россия занимает 8 место в рейтинге CEBR, но уже в 2024-м опустится на 11-е

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В 2037 году США уступят Китаю статус крупнейшей экономики мира, следует из доклада британского Центра экономических и бизнес-исследований. В прошлом году аналитики ожидали, что это произойдет в 2036-м.

При этом, согласно прогнозу, к 2050-м годам США вновь обгонят Китай, а в 2080-х статус крупнейшей мировой экономики перейдет Индии. Ожидается, что последняя в 2035 году займет третье место в рейтинге.

Несмотря на ожидания, что экономика Германии восстановит рост в следующем году, аналитики считают, что в 2026 году она уступит третье место Японии, а на следующий год на четвертом месте ее сменит Индия. В целом экономический рост Германии замедлится к 2038 году.

Согласно докладу CEBR, Россия в этом году занимает восьмое место среди мировых экономик, поднявшись на одну строчку с прошлого года. Однако уже в следующем году ожидается, что она опустится на 11 место, а в 2038-м — 14. Экономисты отмечают, что «перспективы крайне неопределенные».

Великобритания сохранит шестое место в рейтинге, по прогнозам исследователей, в ближайшие годы она сократит разрыв с Германией (до 28,8% к 2038 году). За это же время британская экономика будет расти быстрее французской и к 2038 году обгонит ее на 19,9%. разнообразной экономической базе восходящая траектория Индии сохранится».

По прогнозам британских аналитиков, мировой ВВП по итогам этого года составит $104 трлн, а за пятнадцать лет вырастет более чем вдвое — до $219 трлн. При этом в значительной степени это будет обусловлено ростом экономик менее развитых стран. Быстрее всего растут экономики Вьетнама, Бангладеш и Филиппин, следует из доклада.

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Экономисты предупредили, что, хотя долгосрочные проблемы, такие как изменение климата, были отодвинуты на второй план недавним экономическим и политическим давлением, они «никуда не делись». Они предсказали, что серьезные негативные последствия для климата начнут проявляться все чаще и повлекут за собой издержки во второй половине этого столетия.