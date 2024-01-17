МВФ увидел импульс для роста мировой экономики

Глава МВФ Георгиева: экономика мира в 2024 году получит импульс из 2023-го

2023 год завершился лучше ожиданий экономистов, шансы избежать рецессии в глобальной экономике выросли, считают в МВФ. В ООН отмечают вместе с тем рост геополитической напряженности

Кристаллина Георгиева (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Мировая экономика в 2024 году получит импульс благодаря немного более сильных результатов прошлого года, чем ожидалось, сообщила глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристаллина Георгиева на мероприятии в Bloomberg House в рамках экономического форума в Давосе.

«Мировая экономика оказалась удивительно устойчивой. 2023 год получился лучше, чем мы ожидали, с небольшим отрывом. Из 2023-го в 2024-й дуют некоторые ветра», — сказала Георгиева.

Ее позицию поддержала заместитель Гита Гопинатх, которая сообщила о немного возросших шансах на «мягкую посадку» — ситуация, при которой экономика избегает рецессии после ужесточения монетарной политики, направленного на снижение инфляции.

Главу МВФ спросили, является ли угрозой еще один возможный президентский срок Дональда Трампа, она в ответ сказала, что американцы выберут своего лидера, после чего фонд сосредоточится на экономической политике победителя выборов.

Всемирный банк прогнозировал год назад, что мировая экономика в 2023 году подойдет «опасно близко» к рецессии, но этого не случилось. Составленный в декбре консенсус-прогноз от Reuters от декабря говорит о том, что по итогам 2023 года глобальный рост составит 2,9% — почти на уровне долгосрочного среднего (3%). Большинство экономистов перенесли ожидания замедления глобального ВВП на 2024 год. Консенсус Reuters — 2,6%, но некоторые инвестбанки ожидают более низких темпов. ООН в обзоре глобальной экономики также отмечала, что в 2023 году экономический рост превзошел ожидания, некоторые крупные экономики показали «удивительную устойчивость», но нарастающая геополитическая напряженность вместе с растущей интенсивностью и частотой экстремальных погодных явлений увеличили основные риски и уязвимости. Согласно прогнозу ООН, рост мирового ВВП замедлится с примерно 2,7% в 2023 году до 2,4% в 2024 году.

В конце прошлого года МВФ предупреждал о риске углубления фрагментации в мировой экономики из-за конфликта России и Украины и напряженности между США и Китаем. «Мы можем оказаться в новой холодной войне. Экономические издержки второй холодной войны могут быть большими. Мир стал гораздо более интегрированным», — сообщила в декабре Гопинатх.

Согласно расчетам МВФ, если мир разделится на два блока в соответствии с результатами голосования в ООН по резолюции о конфликте на Украине в 2022 году, «гарантированного экономического уничтожения» может и не быть — но выгоды от свободной экономической торговли свелись бы к нулю. Замглавы фонда призвала искать многосторонний подход и углублять экономическое партнерство.

