Рекорд по выборам и геополитика: каким будет 2024-й для мировой экономики

В 2024 году мировая экономика может замедлить рост до 2,6%, что считается значением, близким к границе рецессии по определению МВФ. Главной угрозой в новом году аналитики называют риски дестабилизирующих геополитических событий

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Год назад Всемирный банк предсказывал, что мировая экономика в 2023 году подойдет «опасно близко» к рецессии, однако этого не произошло: консенсус-прогноз Reuters от декабря говорит о том, что по итогам 2023 года глобальный рост составит 2,9% — почти на уровне долгосрочного среднего (3%). Большинство экономистов перенесли ожидания замедления глобального ВВП на 2024 год. Консенсус Reuters — 2,6%, но некоторые инвестбанки ожидают более низких темпов.

Аналитики Deutsche Bank прогнозируют рост мировой экономики в 2024 году на 2,4%, напоминая, что рост мирового ВВП ниже 2,5% принято считать рецессией на глобальном уровне (так определяли экономисты МВФ). Самый низкий прогноз — у Citi Research: лишь 1,9% на 2024 год. «Десинхронизация является словом 2023 года: у большинства крупных экономик свои собственные, очень особенные траектории роста и экономические нарративы. <...> Продолжится ли эта десинхронизация в 2024 году? Это большой вопрос», — пишет Citi.

Практически все аналитики отмечают повышенный риск геополитических событий, которые могут повлиять на экономический рост в 2024 году. Журнал Economist назвал 2024-й «крупнейшим годом выборов в истории»: в 76 странах пройдут выборы, и, по оценке издания, в 43 из них выборы будут «полностью свободными и честными». «Выборы в США окажутся центральными с точки зрения эволюции геополитических рисков», — написало 15 декабря европейское рейтинговое агентство Scope Ratings. Подготовка к этим выборам идет на фоне «двух крупных конфликтов» — на Украине и в секторе Газа, указывает J.P. Morgan Research.

Пик высоких ставок

Центральные банки (включая Федеральную резервную систему США, Европейский центробанк и Банк Англии) резко повысили ключевые ставки с начала 2022 года, стремясь обуздать инфляцию. Ставка ФРС, еще в марте 2022-го находившаяся практически на нуле, сейчас находится на рекордном за 22 года уровне (5,25–5,5% годовых). Однако к концу 2023 года ставки вышли на плато: в последние месяцы основные центробанки развитых стран держат их неизменными.

Центробанки развитых экономик, по-видимому, закончили с ужесточением монетарной политики, ставки продержатся на текущих повышенных уровнях еще какое-то время в 2024 году, после чего начнется «медленный и устойчивый» цикл их снижения, пишет австралийская инвесткомпания IFM Investors. Ставки в развитых странах действительно заканчивают или уже закончили свой рост, и по мере развития рецессии, которая пока не началась в США, их начнут снижать, согласен главный экономист УК «Ингосстрах-Инвестиции» Антон Прокудин. «Учитывая, что начала рецессии в США мы ждем уже в ближайшее время, а в Европе она, вероятно, наступила, то ожидать начала цикла смягчения денежно-кредитной политики можно уже в 2024 году», — говорит он.

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Такую точку зрения на экономику США разделяет Deutsche Bank. По словам его аналитиков, эффекты интенсивного ужесточения монетарной политики спровоцируют «мягкую рецессию» в США в первой половине 2024 года, в результате чего рост ВВП за весь год сократится до 0,6% по сравнению с ожидаемыми в 2023-м 2,4% роста. ФРС ответит на это снижением ключевой ставки на 175 базисных пунктов с текущего уровня, прогнозируют в Deutsche Bank. В J.P. Morgan Research полагают, что ФРС начнет снижать ставки в третьем квартале 2024 года.

Однако рейтинговое агентство Fitch Ratings считает, что американской экономике удастся избежать рецессии. По его оценке, ВВП США вырастет на 1,2%. Тем не менее «рост существенно замедлится на фоне торможения доходов домохозяйств и прибылей корпораций, ослабления кредитования и инвестиций и роста реальных процентных ставок», указывает Fitch.

Скорее всего, ставки мировых центробанков приблизились к пику, и их дальнейшее снижение практически гарантировано, но вопрос, насколько глубоким будет этот процесс, рассуждает главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах. «Есть разные сценарии — скорее всего, ставки будут снижаться, но медленно и печально. То есть высокие ставки с нами надолго», — полагает он. Центробанки крупнейших развитых стран привержены идее сохранения высоких ставок на более долгий период для достижения устойчивого снижения инфляции, отмечают в «Эксперт РА».

По-видимому, в США и Великобритании будет что-то вроде «мягкой посадки», а вот еврозона может оказаться в рецессии, поскольку от текущих геополитических рисков экономики стран ЕС скорее проигрывают, чем приобретают, добавляет Табах.

Глобальным инвесторам сейчас должны быть интересны безрисковые активы (гособлигации), говорит Прокудин. «Доходности длинных госбондов только что упали, поэтому покупать их в моменте вряд ли стоит, лучше немного подождать возвращения их доходностей наверх. А пока можно покупать более короткие гособлигации и ETF на них», — отмечает он.

Управляющие активами, в частности, рекомендуют ставить на облигации развивающихся стран, поскольку ФРС США может начать снижать ставку, тогда как большинство азиатских центробанков в обозримом будущем скорее будут их удерживать. Они особенно советуют присмотреться к бондам Индии, учитывая их относительную дешевизну и ожидаемую победу действующего премьер-министра Нарендры Моди на выборах в мае 2024 года. Это «даст стабильность и преемственность в плане продолжения его модели экономической либерализации и глобализации», говорит портфельный управляющий Western Asset Management Десмонд Сун.

Внимание на Китай и Индию

Глобальный рост в 2024 году будет во многом зависеть от вклада Китая и Индии, отмечает Deutsche Bank. По оценкам МВФ из октябрьского Всемирного экономического прогноза, в 2022 году доля Китая в мировом ВВП (по паритету покупательной способности) составляла 18,4%, Индии — 7,3%. К 2028 году экономический вес Индии вырастет до 8,8%, КНР — до 19,6%, ожидает МВФ. На 2024 год Deutsche Bank прогнозирует реальный рост ВВП Китая на 4,7%, а Индии — на 6%.

Scope Ratings считает, что в 2024 году экономический рост в Китае замедлится до 4,4%, что будет отражать тяготение к более низкому среднесрочному потенциальному росту в 4%. Рейтинговое агентство подчеркивает, что госдолг КНР в максимально широком понимании (с учетом долгов местных администраций и подконтрольных властям забалансовых структур) за 2022 год оценивался в 110% ВВП с перспективой роста до 147% к 2027 году — «существенно выше» долговых метрик государств с сопоставимым уровнем богатства.

«В Китае вряд ли будет оживление на фоне рецессии в западном мире. Наоборот, там есть риск резкого оттока капитала и валютного кризиса», — считает Прокудин. В то же время Китай может положительно удивить, если продемонстрирует более проактивное монетарное и фискальное смягчение, указывает в прогнозе на 2024 год инвестиционная компания Intermediate Capital Group.

Индия покажет «звездное выступление» в 2024 году, оптимистичен Deutsche Bank, прогнозируя, что индийская экономика удвоится в размере к концу этого десятилетия (а, например, европейская экономика вырастет только на 20% за тот же период). «Индия быстро растет за счет низкой базы и останется фаворитом гонки еще долгое время», — подтверждает Прокудин. «Индия — пока не Китай, но она медленно забирает часть китайского рынка (как иностранных инвестиций — через релокацию производств, так и внешней торговли)», — замечает старший преподаватель департамента мировой экономики факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Ксения Бондаренко.

Риск «идеального шторма»

В ежегодном опросе институциональных инвесторов от Natixis геополитический риск тревожит респондентов больше, чем возможные ошибки в политике центробанков или замедление китайской экономики. В 2024 году выборы состоятся во многих странах, включая Тайвань (январь), Россию (март), Великобританию (вероятно, весна), Мексику (июнь), Евросоюз / Европейский парламент (июнь), Венесуэлу (второе полугодие), США (ноябрь).

В частности, на Тайване претендует на победу кандидат от правящей партии Лай Циндэ, тяготеющий к идее независимости острова. При этом большинство жителей Тайваня не поддерживают ни провозглашение независимости, ни объединение с КНР, выступая за сохранение мирного статус-кво. «Хотя большинство экспертов оценивают краткосрочный риск вторжения Китая на Тайвань как низкий, продолжающаяся экспансия КНР в Южно-Китайском море увеличивает риск военных инцидентов», — пишет Intermediate Capital Group. От полупроводников, производимых на Тайване, зависит практически все мировое высокотехнологичное производство, и поэтому геополитическое противостояние вокруг острова останется актуальным, говорит Бондаренко.

Выборы в США точно спровоцируют «масштабные рыночные заголовки», уверены экономисты Deutsche Bank. По их мнению, все идет к тому, что выборы-2024 станут повторением поединка между Дональдом Трампом и Джо Байденом. На данный момент исход таких выборов выглядит «крайне неопределенно», пишут авторы. Если победит Трамп, политика в вопросах поддержки Украины и Израиля, торговых партнерств, иммиграции и экологии может резко поменяться, констатируют они.

IFM Investors указывает на медленные, но «тектонические» сдвиги в геополитических и экономических альянсах: трения между условным блоком БРИКС+ и развитыми экономиками «грозят быть дестабилизирующими». «Мирный дивиденд», благодаря которому дополнительно росли западные экономики в последние десятилетия, начинает распадаться, пишет Deutsche Bank, а геополитическая фрагментация влияет на изменение глобальных потоков и географии прямых иностранных инвестиций, вызывая и другие макроэкономические эффекты. И если геополитическая напряженность наложится на рецессию в мире, «это станет идеальным штормом для финансовых рынков», резюмирует Прокудин.