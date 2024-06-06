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ПМЭФ-2024 ,  
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Орешкин заявил, что успешной экономики не бывает без успешной армии

Орешкин: успешной экономики без успешной армии не бывает
Сюжет
ПМЭФ-2024
Сюжет
Военная операция на Украине
Орешкин, говоря о целях президента по обеспечению экономического суверенитета, привел в пример назначение Белоусова на должность главы Минобороны и отметил, что «успешной экономики не бывает без успешной армии»
Максим Орешкин
Максим Орешкин (Фото: Михаил Киреев / Росконгресс)

Успешной экономики не бывает без успешной армии, заявил на ПМЭФ-2024 заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин, говоря о назначении экономиста и бывшего первого вице-премьера Андрея Белоусова на должность главы Минобороны.

«Цели и задачи определены президентом. Президент во главу угла ставит качество жизни людей. Цели обеспечения суверенитета на трех уровнях — государственном, культурно-ценностном и экономическом. Модернизация вооруженных сил с учетом опыта СВО, новых технологических решений, системы управления. У нас новый министр обороны, перед ним поставлена эта задача. Это очевидно, никакой успешной экономики без успешной армии тоже не бывает», — сказал он.

Орешкин также заявил, что вхождение России в топ-4 экономик мира по уровню ВВП по паритету покупательной способности (ППС) — повод гордиться страной, однако не повод «почивать на лаврах». По его словам, хорошее место в этом рейтинге не означает хорошее качество жизни везде по нашей стране и есть «большое количество задач, которые нужно реализовать».

Путин объяснил цель назначения Белоусова министром обороны
Политика
Андрей Белоусов

Путин назначил Белоусова новым главой Минобороны 14 мая. До этого, с 2020 года, экономист-кибернетик по образованию занимал пост первого вице-премьера. На новой должности Белоусов сменил Сергея Шойгу, который возглавлял ведомство с 2012 года.

Президент, объясняя назначение чиновника, назвал его «одним из лучших экономистов в стране» и отметил, что тот «должен раскрыть Министерство обороны для инноваций», а также найти баланс между «пушками и маслом». В бюджете на 2024 год траты на оборону заложены в 29,4% (около 10,7 трлн руб.)

Белоусов еще в должности вице-премьера отмечал, что рост экономики России обеспечивает не только оборонно-промышленный комплекс (ОПК), значительный рост в стране также показывают сферы импортозамещения. «Часто говорят, что у нас весь рост идет за счет ОПК. Это неправда, это, мне кажется, частичная правда. Действительно, ОПК растет высокими темпами, и он тянет за собой смежные отрасли — металлургию, химию и целый ряд других производств. Но у нас очень высокими темпами, по 5–7% в месяц со снятой сезонностью, растут сектора, которые обеспечивают импортозамещение», — говорил он в ноябре.

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Персоны
Илья Пламенев Илья Пламенев
Экономика Максим Орешкин Андрей Белоусов армия России Военная операция на Украине
Максим Орешкин фото

Максим Орешкин

замглавы администрации президента России
21 июля 1982 года
Андрей Белоусов фото

Андрей Белоусов

министр обороны России
17 марта 1959 года
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