Орешкин заявил, что успешной экономики не бывает без успешной армии

Орешкин, говоря о целях президента по обеспечению экономического суверенитета, привел в пример назначение Белоусова на должность главы Минобороны и отметил, что «успешной экономики не бывает без успешной армии»

Максим Орешкин (Фото: Михаил Киреев / Росконгресс)

Успешной экономики не бывает без успешной армии, заявил на ПМЭФ-2024 заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин, говоря о назначении экономиста и бывшего первого вице-премьера Андрея Белоусова на должность главы Минобороны.

«Цели и задачи определены президентом. Президент во главу угла ставит качество жизни людей. Цели обеспечения суверенитета на трех уровнях — государственном, культурно-ценностном и экономическом. Модернизация вооруженных сил с учетом опыта СВО, новых технологических решений, системы управления. У нас новый министр обороны, перед ним поставлена эта задача. Это очевидно, никакой успешной экономики без успешной армии тоже не бывает», — сказал он.

Орешкин также заявил, что вхождение России в топ-4 экономик мира по уровню ВВП по паритету покупательной способности (ППС) — повод гордиться страной, однако не повод «почивать на лаврах». По его словам, хорошее место в этом рейтинге не означает хорошее качество жизни везде по нашей стране и есть «большое количество задач, которые нужно реализовать».

Путин назначил Белоусова новым главой Минобороны 14 мая. До этого, с 2020 года, экономист-кибернетик по образованию занимал пост первого вице-премьера. На новой должности Белоусов сменил Сергея Шойгу, который возглавлял ведомство с 2012 года.

Президент, объясняя назначение чиновника, назвал его «одним из лучших экономистов в стране» и отметил, что тот «должен раскрыть Министерство обороны для инноваций», а также найти баланс между «пушками и маслом». В бюджете на 2024 год траты на оборону заложены в 29,4% (около 10,7 трлн руб.)

Белоусов еще в должности вице-премьера отмечал, что рост экономики России обеспечивает не только оборонно-промышленный комплекс (ОПК), значительный рост в стране также показывают сферы импортозамещения. «Часто говорят, что у нас весь рост идет за счет ОПК. Это неправда, это, мне кажется, частичная правда. Действительно, ОПК растет высокими темпами, и он тянет за собой смежные отрасли — металлургию, химию и целый ряд других производств. Но у нас очень высокими темпами, по 5–7% в месяц со снятой сезонностью, растут сектора, которые обеспечивают импортозамещение», — говорил он в ноябре.