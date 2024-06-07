Суд отказал следствию в переводе генерала Попова под домашний арест
Второй западный окружной военный суд вновь отказал в переводе под домашний арест бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, сообщили РБК в пресс-службе суда.
В ходе заседания изменить меру пресечения просил следователь. Прокуратура настаивала на законности решения первой инстанции о заключении генерала под стражу. Защита будет обжаловать отказ в переводе под домашний арест, отмечает ТАСС.
Попов был задержан 21 мая по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Ему грозит до десяти лет лишения свободы.
Материал дополняется
На Калужском шоссе в Подмосковье заметили смерч. Видео
Российскую альтернативу телеигры «Форт Боярд» снимут в Кронштадте. Фото
Зампред ВТБ сравнил политику Центробанка с «Игрой в бисер»
Видеокадры с киллером, который преследует и стреляет в мужчину в Москве
Крупнейший импортер призвал отменить НДС на вино
Байден заявил о запрете Украине бить по Москве и Кремлю американскими ракетами
Греф и Костин спрогнозировали повышение ключевой ставки. Подробности
ЦБ в день рождения Пушкина выпустил памятную монету с героями сказок. Видео
Бывший завод Mercedes в Подмосковье начнет выпускать автомобили Maxeed
Набиуллина назвала три задачи для экономики России на ближайшие года. Подробности