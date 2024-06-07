 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Суд отказал следствию в переводе генерала Попова под домашний арест

Военный суд вновь оставил в СИЗО обвиняемого в хищении генерала Попова
Иван Попов
Иван Попов (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Второй западный окружной военный суд вновь отказал в переводе под домашний арест бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, сообщили РБК в пресс-службе суда.

В ходе заседания изменить меру пресечения просил следователь. Прокуратура настаивала на законности решения первой инстанции о заключении генерала под стражу. Защита будет обжаловать отказ в переводе под домашний арест, отмечает ТАСС.

Следователь рассказал об «изобличающих показаниях» генерала Попова
Политика
Иван Попов

Попов был задержан 21 мая по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Материал дополняется

На Калужском шоссе в Подмосковье заметили смерч. Видео

Российскую альтернативу телеигры «Форт Боярд» снимут в Кронштадте. Фото

Зампред ВТБ сравнил политику Центробанка с «Игрой в бисер»

Видеокадры с киллером, который преследует и стреляет в мужчину в Москве

Крупнейший импортер призвал отменить НДС на вино

Байден заявил о запрете Украине бить по Москве и Кремлю американскими ракетами

Греф и Костин спрогнозировали повышение ключевой ставки. Подробности

ЦБ в день рождения Пушкина выпустил памятную монету с героями сказок. Видео

Бывший завод Mercedes в Подмосковье начнет выпускать автомобили Maxeed

Набиуллина назвала три задачи для экономики России на ближайшие года. Подробности
Авторы
Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия суд генерал Иван Попов хищения
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 июня
EUR ЦБ: 96,57 (+0,13) Инвестиции, 06 июн, 17:32 Курс доллара на 7 июня
USD ЦБ: 88,76 (+0,02) Инвестиции, 06 июн, 17:32
IТ-специалисты жертвуют безопасностью в угоду дедлайнам. Как быть Pro, 13:06
В Совфеде предложат зачислять часть акцизов на табак регионам Отрасли, 13:03
«Матч ТВ» направил предложение по покупке прав на трансляцию Олимпиады Спорт, 13:03
В России запустят программу по реставрации объектов культурного наследия Недвижимость, 13:00
Лавров заявил, что в БРИКС появится категория стран-партнеров Политика, 12:57
ПВО сбила три ракеты на подлете к Ростовской области Общество, 12:52
Суд отказал следствию в переводе генерала Попова под домашний арест Политика, 12:51
Максимальный фокус: как развить концентрацию внимания
7-дневный интенсив
Подробнее
«Деловые Линии» и «СКБ Контур» будут развивать ЭДО в сфере логистики Пресс-релиз, 12:48
В Луганске при ударе ВСУ обрушился подъезд жилого дома Политика, 12:47
Аналитики назвали самые подешевевшие новостройки Москвы в мае Недвижимость, 12:44
Чем отличается Lada Iskra от Lada Vesta: разбор Авто, 12:36
ChatGPT, Claude или другое: как выбрать подходящую нейросеть для бизнеса Pro, 12:35
С четвертой ракетки мира Зверева сняли обвинения в домашнем насилии Спорт, 12:35
Подозреваемого в убийстве лидера писавшей доносы организации задержали Общество, 12:33