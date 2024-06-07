Военный суд вновь оставил в СИЗО обвиняемого в хищении генерала Попова

Суд отказал следствию в переводе генерала Попова под домашний арест

Иван Попов (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Второй западный окружной военный суд вновь отказал в переводе под домашний арест бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, сообщили РБК в пресс-службе суда.

В ходе заседания изменить меру пресечения просил следователь. Прокуратура настаивала на законности решения первой инстанции о заключении генерала под стражу. Защита будет обжаловать отказ в переводе под домашний арест, отмечает ТАСС.

Попов был задержан 21 мая по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

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