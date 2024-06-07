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Политика ,  
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Следователь рассказал об «изобличающих показаниях» генерала Попова

Следователь: генерал Попов дал изобличающие показания на других фигурантов
Иван Попов
Иван Попов (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов дал «изобличающие показания» на других фигурантов дела о хищении, заявил следователь в ходе заседания Второго Западного окружного военного суда, передает ТАСС.

«Попов дал изобличающие показания на других участников хищения. Я изменил свое отношение, поэтому прошу меру пресечения в отношении обвиняемого изменить», — сказал он.

РБК обратился за комментарием к адвокату Попова Сергею Буйновскому.

Суд рассматривает жалобу на отказ о переводе Попова под домашний арест. Прокуратура настаивает на законности решения о заключении его в СИЗО.

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Россия Минобороны генерал Иван Попов мошенничество суд
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