Следователь рассказал об «изобличающих показаниях» генерала Попова

Следователь: генерал Попов дал изобличающие показания на других фигурантов

Иван Попов (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов дал «изобличающие показания» на других фигурантов дела о хищении, заявил следователь в ходе заседания Второго Западного окружного военного суда, передает ТАСС.

«Попов дал изобличающие показания на других участников хищения. Я изменил свое отношение, поэтому прошу меру пресечения в отношении обвиняемого изменить», — сказал он.

РБК обратился за комментарием к адвокату Попова Сергею Буйновскому.

Суд рассматривает жалобу на отказ о переводе Попова под домашний арест. Прокуратура настаивает на законности решения о заключении его в СИЗО.