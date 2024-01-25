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Суд конфисковал дом Ходорковского в «Яблоневом саду»

Суд конфисковал дома Ходорковского и других руководителей ЮКОСа в Подмосковье

Одинцовский городской суд Подмосковья удовлетворил иск Генпрокуратуры и обратил в доход государства коттеджный поселок «Яблоневый сад» в подмосковном Одинцово, передает «Коммерсантъ».

В «Яблоневом саду» находятся дома экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского (признан иноагентом), бывшего вице-президента Леонида Невзлина (также признан иноагентом), экс-совладельца Платона Лебедева, других топ-менеджеров нефтяной компании, а также дом приемов ЮКОСа.

Конечными бенефициарами имущества кооператива индивидуальных застройщиков (КИЗ) «Яблоневый сад» прокуратура считает Хадорковского и Лебедева. По версии надзорного ведомства, кооператив использовался для «легализации доходов, незаконно приобретенных в результате преступной деятельности» бизнесменов и подконтрольных им лиц.

Прокуроры обратились в суд в прошлом октябре, при этом они опирались на приговор Мещанского суда от 2005 года, по которому Ходорковский и Лебедев были осуждены, в том числе за неуплату налогов, на девять лет заключения (впоследствии сроки им снизили на год). Тогда же к ним удовлетворили гражданский иск ФНС о взыскании ущерба в 17,4 млрд руб.

Имущество кооператива, в том числе дома Ходорковского и Лебедева, уже обращали в доход государства в 2022 году по требованию судебных приставов, но тогда, как выяснила Генпрокуратура, «меры по взысканию имущества должников так и не были приняты», и решение не было направлено на погашение долгов. 17 января суд вновь конфисковал активы, после вступления судебного решения в силу их реализуют с аукциона для погашения налоговых недоимок.

КИЗ был создан в 1997 году, два года спустя там возвели девять жилых домов и административную недвижимость. Общая стоимость кооператива исчисляется десятками миллионов долларов, писал «Коммерсантъ» в 2006 году. На фоне дела ЮКОСа в 2004-2005 годах «Яблоневый сад» покинули сначала все его владельцы, а затем большинство членов их семей. Весной 2006 года суд арестовал землю и недвижимость в качестве обеспечительной меры в уголовном деле о неуплате налогов против бухгалтера Ирины Голубь, обслуживающей предприятия нефтяной компании. В 2017 году, писало издание «Версия», Мещанский суд вынес вердикт о передаче имущества на публичные торги, но дело застопорилось.

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Теги
Михаил Ходорковский Платон Лебедев Леонид Невзлин ЮКОС Генпрокуратура
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