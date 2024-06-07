Игорь Краснов — об условиях баланса интересов государства и бизнеса

Генпрокурор России Игорь Краснов передал письменные ответы на вопросы РБК об изъятии активов у частных владельцев и возможности «перевернуть страницу» приватизации 1990-х

Игорь Краснов (Фото: пресс-служба Генпрокуратуры)

— Президент Владимир Путин отмечал, что речи о пересмотре приватизации не идет, а действия правоохранительных органов объясняются защитой интересов государства. Но вместе с тем в ряде случаев фигурируют указания именно на нарушения в период приватизации. Видите ли вы в настоящее время возможность исключить претензии к обстоятельствам приватизации 1990-х и сосредоточить внимание правоохранительных органов на нарушениях, допущенных в другие периоды деятельности предприятий и их собственников?

— Я бы не стал сейчас говорить про конкретный временной период: 90-е годы, 2000-е. Не в этом суть. Суть в том, что мы реагируем на допущенные нарушения закона, создающие угрозу национальной безопасности и экономическому суверенитету страны. Эта работа носит комплексный характер.

Проверки проводились на стратегических предприятиях, конечные владельцы которых причинили ущерб интересам нашего государства, осуществляя целенаправленные действия по снижению потенциала производства, сокращению необходимых площадей, распродаже ценного оборудования. Получаемые доходы на модернизацию и развитие заводов не направляли, социальные обязательства не исполняли. Планомерно ликвидируя экономический потенциал предприятий, по факту реализовывали антироссийские санкции внутри страны.

Такие факты беззакония, без сомнения, требовали и будут требовать впредь прокурорского вмешательства.

— Видите ли вы правовые и этические возможности для того, чтобы перевернуть страницу приватизации в России? Готовы ли, на ваш взгляд, к этому общество и правовая система? Можно ли перевернуть страницу приватизации и не нарушить интересы государства?

— Еще раз повторю, никакого пересмотра итогов приватизации нет. Наша исковая работа не затрагивает добросовестных собственников приватизированных предприятий. Иски предъявляются лишь в тех случаях, когда ответчики нанесли прямой ущерб безопасности страны и национальным интересам.

Все решения принимаются индивидуально, исключительно в рамках открытых судебных процедур после детального исследования всех обстоятельств, подтверждающих требования прокурора, и тщательной оценки доводов наших процессуальных оппонентов.

— Как, на ваш взгляд, приватизация повлияла на менталитет частных собственников активов в России? Меняется ли он по прошествии времени?

— Владельцы предприятий не всегда связывают свою судьбу с Россией. Некоторые из них, постоянно проживая за рубежом, стратегические производства на российской территории используют исключительно как источник пополнения своих счетов в западных банках, что приводит к утрате важных производственных комплексов. К счастью, таких в масштабах страны немного.

Огромное число предпринимателей оценили меры государственной поддержки, заинтересованы в ведении честного бизнеса исходя из целей его развития, интересов трудовых коллективов и национальной экономики в широком смысле.

— Каким, на ваш взгляд, может быть новый — взаимоприемлемый — баланс интересов государства и частного бизнеса, который сведет к минимуму проявления правового нигилизма как со стороны частных собственников активов, так и со стороны правоохранительных органов?

— Соблюдение баланса интересов государства и бизнеса — залог устойчивого экономического развития страны. Бесспорно, предпринимательская деятельность в первую очередь направлена на получение прибыли. Но не любой ценой. Она должна быть прозрачной с точки зрения налогообложения, ответственной с точки зрения выполнения социальных обязательств, не должна ставить под угрозу безопасность и обороноспособность страны. При соблюдении этих условий государство гарантирует бизнесу поддержку и защиту.