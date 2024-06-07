Как в Нормандии прошли торжества в связи с юбилеем высадки союзников «Борьба между диктатурой и свободой бесконечна», — заявил президент США

80-ю годовщину высадки союзников в Нормандии отпраздновали без России, но с Украиной. Одной из ключевых тем выступлений западных политиков в этот день стала поддержка Киева. Подробнее — в материале РБК

Фото: Hannah McKay / Reuters

На побережье Нормандии 6 июня прошла торжественная церемония по случаю 80-летия со дня высадки союзников по антигитлеровской коалиции (также «День Д») в оккупированной нацистами Франции.

В ней приняли участие около 20 глав государств и правительств, в том числе прибывший 3 июня в Париж с государственным визитом президент США Джо Байден, президент Франции Эмманюэль Макрон, король Великобритании Карл III, британский премьер Риши Сунак, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, канцлер Германии Олаф Шольц и другие.

Операция «Оверлорд», осуществленная летом 1944 года, стала крупнейшей в истории военных действий десантной операцией, нацеленной на освобождение северо-западной Франции. В ней участвовали около 130 тыс. военных из Британии, США, Канады и других стран. Операция осуществлялась под руководством американского генерала Дуайта Эйзенхауэра, продолжалась более двух месяцев и закончилась освобождением Парижа; менее чем через год после высадки нацистская Германия капитулировала.

Кого не позвали в Нормандию

Ключевым вопросом во время подготовки к мероприятию стал список участников. На 60-летний и 70-летний юбилеи по случаю высадки в Нормандии Франция приглашала президента России Владимира Путина, чтобы отдать дань уважения советскому народу за вклад, который он внес в победу над нацистcкой Германией. Изначально Париж планировал пригласить российскую делегацию и в этом году, хотя и не на высшем уровне. Однако, как сообщила Politico со ссылкой на источники, это решение вызвало недовольство у ряда стран, включая США и Великобританию. Позже Елисейский дворец заявил, что «условий» для приглашения российской стороны нет. В то же время в Париже отметили, что на церемонии в Нормандии отметят «решающий вклад» советского народа в победу над нацизмом. Позже координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил на брифинге, что решение отказаться от приглашения России по случаю этого дня принадлежит Франции, и «США к нему непричастны».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва и не планировала участвовать в мероприятиях в Нормандии, отметив, что приоритетным для России будет празднование в следующем году 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Российская сторона при этом провела 3 июня церемонию возложения цветов к захоронению летчиков французского авиаполка «Нормандия-Неман» в Москве, в которой в том числе приняли участие председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и заместитель министра иностранных дел Александр Грушко.

В 2014 году юбилей высадки союзников в Нормандии стал поводом для создания «Нормандского формата» по урегулированию ситуации на Украине. В рамках празднования 70-летней годовщины в Шато-де-Буневиль прошла первая посвященная этой теме встреча лидеров Франции, Германии, Украины и России. 11-12 февраля 2015 года в Минске состоялась встреча «нормандской четверки» под их председательством, а впоследствии были представлены Минские соглашения. Последняя встреча в этом формате состоялась 10 февраля 2022 года. В 2019 году на празднования в Нормандии не были приглашены ни российский, ни украинский лидеры. В этом году президент Украины Владимир Зеленский присоединился к западным лидерам. «Союзники защищали свободу Европы тогда, украинцы делают это сейчас. Единство победило тогда, настоящее единство способно победить и сейчас», — написал он в соцсетях в преддверии визита.

Президент России Владимир Путин, комментируя отсутствие российский представителей на мероприятии, выразился так: «Я думаю, что там будет руководство нынешнее Украины присутствовать, но послушайте меня. Как можно праздновать такую серьезную дату в борьбе с нацизмом с теми, кто неонацистов возводит на пьедестал почета и делает национальными героями?»

Как отмечает CNN, в течение многих лет после Второй мировой войны празднование «Дня Д» не имело столь высокого дипломатического и политического значения, как в этом году — западные лидеры используют это мероприятие в качестве сцены для перезагрузки трансатлантических отношений на фоне угрозы новой войны в Европе.

О чем западные лидеры говорили в Нормандии

Официальная программа началась утром с церемонии, организованной Сунаком, Карлом III и Макроном в Британском военном мемориале в Вер-сюр-Мер, на пляжах которого в 1944 году высадились британские войска. Президент Франции выступил с речью на английском языке и вручил французские почетные медали британским ветеранам.

Затем началась церемония на американском воинском кладбище в Кольвиль-сюр-Мер, на которой выступили Макрон и Байден. В своей речи президент США провел параллель между битвой с нацистской Германией и конфликтом на Украине, отметив, что «борьба между диктатурой и свободой бесконечна».

«Не заблуждайтесь, мы не склоним головы, мы не можем сдаться агрессорам, это просто немыслимо. Если мы это сделаем, свобода будет покорена, вся Европа окажется под угрозой», — сказал Байден, подчеркнув, что на стороне Киева твердо стоят США и НАТО, а также коалиция из более чем 50 стран.

Макрон, обращаясь к ветеранам и государственным лидерам, отметил, что в момент, когда на континент «возвращается война», надо набираться мужества у тех, кто прибыл в этот день в Нормандию в 1944 году. Затем он подчеркнул важность присутствия президента Украины на мероприятии в честь высадки союзников, отметив, что Франция и ее союзники поддержат Киев. «Мы здесь и мы не сдадимся», — добавил французский лидер. (Зеленский прибыли в аэропорт Кана в полдень, это его четвертый визит во Францию после начала российской военной операции. Помимо участия в торжественной церемонии у него запланированы двусторонние переговоры с Байденом и Макроном.)

Ранее Reuters со ссылкой на источник сообщал, что Париж может объявить об отправке французских инструкторов на Украину в эти дни. Говоря об этой возможности, премьер Франции Габриэль Атталь в интервью France 2 отметил, что у Парижа «нет такого проекта», хотя, по его словам этот вопрос «не является табу». Макрон же заявил в Нормандии, что речи об отправке французских инструкторов на Украину на данный момент не идет.

7 июня Зеленский в Париже встретится с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню — они вместе посетят предприятия оружейной группы KNDS, где изготавливают артиллерийские боеприпасы. В программе визита также выступление Зеленского в Национальное ассамблеи Франции.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил 4 июня, что Байден намерен обсудить с Зеленским ситуацию на Украине и то, каким образом США могут продолжить и усилить поддержку Киева. При этом он отметил в разговоре с журналистами, что Вашингтон не планирует отправлять в Украину военных консультантов или инструкторов для обучения украинских солдат.

Ожидается, что Байден проведет с Зеленским еще один раунд переговоров в рамках саммита G7, который пройдет 13-15 июня в Италии. В Нормандии Байден отметил — если Киев останется без американской поддержки, «Украина будет порабощена, и этим дело не кончится». Зеленский, в свою очередь, утвердительно ответил на вопрос, надеется ли он на «высадку союзников» на Украине.

Кульминацией празднования в Нормандии должно стать выступление Байдена 7 июня в секторе Пуэнт-дю-Ок, где высаживались американские войска. Как отмечает Politico, он рассчитывает повторить успех Рональда Рейгана, выступление которого в Нормандии в 1984 году помогло ему переизбраться на второй срок, — и если слова Рейгана демонстрировали решимость США в отношении противостояния с СССР, то выступление Байдена будет направлено на объяснение важности продолжения помощи Украине. Администрация США видит «явный политический потенциал» в этом и считает, что речь Байдена станет «воодушевляющей защитой демократии и НАТО». Как отмечает Bloomberg, глава Белого дома может также выступить с завуалированной критикой кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа, который ранее заявлял, что в случае нападения России не станет защищать тех европейских союзников, которые не выполнили план альянса по расходам на оборону.

CNN отмечает, что встреча западных лидеров в Нормандии происходит в момент, когда они как никогда едины, но испытывают растущий страх перед угрозой новой войны. По оценке канала, демократия сталкивается с самым суровым испытанием со времен Второй мировой войны — как в виде угрозы крайне правого популизма по обе стороны Атлантического океана, так и в виде усилий России и Китая уничтожить систему миропорядка, в которой доминируют западные ценности.