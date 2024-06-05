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Политика ,  
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Путин словами «с какого хрена» ответил на вопрос о ядерной сделке Ирана

Иран выполнял все обязательства по ядерной сделке, к Тегерану невозможно предъявить никаких претензий, заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Трансляцию вел РБК.

США вышли из соглашения в одностороннем порядке, напомнил российский президент. Однако европейские страны требовали от Ирана выполнять условия договора, отметил Путин. Сложившуюся ситуацию вокруг ядерной сделки он назвал бредом.

«Не Иран вышел, США вышли. <...> А европейцы говорят: да, это не очень хорошо, что США вышли, но вы, иранцы, всё соблюдайте. С какого хрена-то?», — сказал Путин.

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Политика
Фото:Zuma / ТАСС

Ядерная сделка между США (при администрации президента Барака Обамы), Россией, Китаем, Великобританией, Францией, Германией и Ираном была заключена в 2015 году. Соглашение ограничивало ядерную программу Тегерана в обмен на снятие экономических санкций. Вашингтон вышел из договора в 2018 году, когда бывший тогда у власти президент Дональд Трамп счел, что Иран на самом деле не отказался от ядерной программы. После этого Соединенные Штаты восстановили свои санкции. В ответ Иран отказался от некоторых взятых на себя обязательств и возобновил обогащение урана сверх оговоренного уровня 3,67%.

Затем пришедший к власти президент США Джо Байден заявил, что хочет вернуться к соглашению. Как писала The Wall Street Journal (WSJ), Соединенные Штаты с декабря 2022 года ведут тайные переговоры о возвращении к ядерной сделку с Ираном, однако пока безрезультатно. В середине февраля 2023-го международные наблюдатели обнаружили в Иране уран, обогащенный до рекордных 84%. Это лишь немногим меньше, чем необходимо для создания ядерного оружия, писал Bloomberg.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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