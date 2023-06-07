Мэр Новой Каховки заявил о снижении уровня воды на 80 см после затопления

Основная масса воды после разрушения ГЭС уже сброшена, и власти надеются, что «более катастрофичных последствий уже не будет». Однако, по словам главы города, вода размывает основание станции

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В Новой Каховке Херсонской области вода после прорыва на Каховской ГЭС стала уходить, ее уровень снизился примерно на 80 см. Об этом в эфире телеканала РБК сказал мэр города Владимир Леонтьев. Накануне он говорил, что после разрушения станции уровень воды ниже по течению поднялся на 2,5 м.

«Новая Каховка первая приняла удар и первая будет оправляться от него. Однако ниже по течению, в районе Алешек, Голой Пристани в нашем Новокаховском городском округе, Корсунки, дома остаются под водой, и мы продолжаем эвакуацию граждан», — рассказал он.

По словам Леонтьева, тот объем воды, который должен был уходить, сейчас уходит. «Вода из Каховского водохранилища проходит в дельту Днепра со скоростью где-то более 32 тыс. куб. м в секунду. Объем воды, который сбрасывается с Каховского водохранилища, гигантский», — пояснил он. Мэр рассказал, что вода продолжает размывать подушку, основание ГЭС, однако специалисты следят и докладывают о ее состоянии.

По оценке Леонтьева, основная масса воды сброшена и власти надеются, что «более катастрофичных последствий уже не будет». Что произойдет дальше — сказать сложно, заключил он.

Разрушение плотины Каховской ГЭС произошло 6 июня и привело к затоплениям. Пострадали близлежащие населенные пункты по обоим берегам Днепра (территорию на левом контролирует Россия, на правом — Украина), началась эвакуация жителей. В зоне бедствия, по оценке врио главы Херсонской области Владимира Сальдо, оказались до 40 тыс. человек. В регионе развернуты 44 пункта временного размещения, которые готовы принять 2,5 тыс. эвакуированных с затопленных территорий.

Москва и Киев обвинили в произошедшем друг друга. Украинский президент Владимир Зеленский заявил о «подрыве конструкций изнутри» и теракте, а президент России Владимир Путин назвал произошедшее «варварской акцией» Киева.

