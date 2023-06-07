В Москве арестовали иностранца по делу о шпионаже

Фабула дела неизвестна. В России в последнее время возбудили несколько дел о госизмене и шпионаже, в том числе против журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича

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Лефортовский суд Москвы 7 июня арестовал человека по фамилии Матюхин по ст. 276 УК (шпионаж), следует из картотеки московских судов. Других данных там не приводится. Дела по этой статье обычно рассматривают в закрытом режиме.

Статья о шпионаже применяется в отношении людей с иностранным гражданством и лиц без гражданства, которые подозреваются в похищении, сборе и хранении сведений, составляющих государственную тайну, данных, собранных по заданию иностранной разведки для использования против безопасности России, ее вооруженных сил и органов власти, в том числе в условиях вооруженного конфликта, военных действий или иных действий с применением вооружения и военной техники с участием России. Статьей предусмотрено наказание сроком от десяти до 20 лет лишения свободы. В случае с гражданами России возбуждается дело о госизмене.

В конце марта в Екатеринбурге по делу о шпионаже задержали журналиста The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича. ФСБ утверждает, что он собирал сведения для США об одном из предприятий российского ОПК. В Кремле заявляли, что журналиста «взяли с поличным». Освободить Гершковича потребовали президент США Джо Байден и редакция WSJ.

В середине мая ФСБ сообщила о задержании 25-летней гражданки Украины, которая, по версии следствия, передавала иностранным спецслужбам сведения о дислокации и задачах Вооруженных сил России, в том числе в Киевской области.

В конце мая суд в Тульской области приговорил к 16 годам колонии строго режима гражданина Украины Андрея Петкевича, сообщали в ФСБ. По версии следствия, он по заданию украинской разведки искал сотрудников оборонных предприятий «из числа секретоносителей», планировал их завербовать и добыть сведения, составляющие тайну.