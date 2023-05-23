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В Туле приговорили украинца к 16 годам за вербовку на оборонных заводах

ФСБ: суд в Туле приговорил гражданина Украины к 16 годам за вербовку на оборонных заводах
Гражданин Украины пытался выяснить у сотрудников оборонных заводов секретные данные о разработке стрелкового оружия в России, за что был осужден на 16 лет, сообщили в ФСБ. Ведомство считает, что он выполнял задание Киева
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Тульский областной суд приговорил гражданина Украины Андрея Петкевича к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж на оборонных предприятиях России, сообщили в ФСБ.

Сотрудники спецслужбы утверждали, что «иностранец по заданию разведывательных служб Украины» искал сотрудников оборонных предприятий «из числа секретоносителей», намеревался завербовать их и добыть сведения, составляющие тайну в области перспективных разработок стрелкового вооружения.

В Туле приговорили украинца к 16 годам за вербовку на оборонных заводах
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Петкевичу 42 года, он жил в Днепропетровске, писали «Тульские новости». Мужчина был задержан в августе 2021 года. Дело рассматривалось в закрытом режиме.

Статья о шпионаже (276 УК) предусматривает наказание от десяти до 20 лет лишения свободы.

В середине мая сотрудники ФСБ задержали 25-летнюю гражданку Украины, ее подозревают в передаче спецслужбам информации о дислокации, объектах, военной технике и задачах Вооруженных сил России. У женщины изъяли технические средства, где были данные с дислокацией и деятельностью группировки «Восток».

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В начале мая в Москве арестовали на два месяца уроженку Крыма, гражданку Украины Ление Умерову, которую так же подозревают по ст. 276 УК (шпионаж). Она жила на полуострове до 2015 года, после чего переехала в Киев. В начале прошлого декабря девушка поехала в Крым к больному раком отцу. Она следовала через Румынию, Болгарию и Грузию, но на погранпереходе «Верхний Ларс» на границе с Россией была задержана, после чего отправлена в центр временного содержания иностранных граждан. Умерову обвинили в нарушении правил пересечения границы, писало издание UA South.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Украина вербовка ФСБ шпионаж
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