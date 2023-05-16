ФСБ задержала гражданку Украины за шпионаж и сбор данных об армии России
Сотрудники ФСБ задержали 25-летнюю гражданку Украины, передавшую спецслужбам сведения о дислокации и задачах Вооруженных сил России, в том числе в Киевской области.
«По заданию иностранных спецслужб подозреваемая передавала информацию в отношении объектов, военной техники, укреплений и боевых позиций ВС России», — сообщил Центр общественных связей спецслужбы.
У подозреваемой изъяли технические средства, в которых были данные с дислокацией и деятельностью группировки «Восток». Согласно сообщению, эти сведения были использованы против безопасности России.
Следователи возбудили дело по ст. 276 УК («Шпионаж»). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы до 20 лет. Подозреваемая заключена под стражу.
Материал дополняется