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Шойгу обсудил с министром обороны Турции вывоз зерна с Украины

По данным Минобороны, разговор состоялся по инициативе Турции. Ранее она предложила помощь в решении вопроса вывоза зерна из украинских портов
Фото: Эдуард Корниенко / Reuters
Фото: Эдуард Корниенко / Reuters

Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с турецким коллегой Хулуси Акаром, они обсудили ситуации на Украине и в Сирии, сообщается в Telegram-канале российского ведомства.

По информации Минобороны, разговор состоялся по инициативе Анкары.

«Основное внимание было уделено обмену мнениями и оценкам ситуации на Украине и в Сирии. Министры обороны детально обсудили вопросы безопасности судоходства в Черном море во взаимосвязи с решением проблемы вывоза зерна с территории Украины», — говорится в сообщении.

Стороны также отметили «важность продолжения тесного взаимодействия в Сирии, направленного на поддержание долговременной стабильности в регионе».

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Фото:Кирилл Брага / РИА Новости

На фоне российской спецоперации в украинских портах скопилось зерно, суда его вывезти не могут. В ООН призвали Россию разблокировать порты, заявив, что отказ может привести к голоду. Москва же неоднократно заявляла, что не препятствует выходу судов, а покинуть порты они не могут, поскольку прибрежные воды заминированы Киевом.

Российские власти также отвергли и обвинения в проблемах с поставками продовольствия. Как отметил президент Владимир Путин, возникшие сложности связаны в том числе «со сбоями в работе производственных и логистических цепочек, а также финансовой политикой западных стран в период пандемии». В связи с введением антироссийских санкций со стороны США и Евросоюза ситуация усугубилась, добавил он.

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Свою помощь в решении вопроса поставок украинского зерна предложила Турция. Как узнало Anadolu, Москва, Киев и Анкара при содействии ООН разработали «дорожную карту», которая позволит вывезти из украинских портов около 20 млн т зерна и семян подсолнечника. Однако Украина пока не одобрила план, поскольку опасается, что в результате разминирования порт окажется уязвим для российских войск, сообщили источники Bloomberg. По словам президента Владимира Зеленского, «лучшей гарантией» разблокировки портов будут поставки Киеву противокорабельного оружия и его размещение в регионе.

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Персоны
Виктория Полякова Виктория Полякова
зерно Украина Сергей Шойгу Минобороны Турция

Сергей Шойгу

политик, министр обороны России

21 мая 1955 года
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