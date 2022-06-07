На фестивале в Петербурге отменили выступление Manizha

Организаторы и представитель певицы сообщили, что выступление отменено «по не зависящим от них причинам». Исполнительница говорила, что в сетях ее стали называть предательницей и просили привлечь к ответственности непонятно за что

Певица Manizha (Манижа Сангин) (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Певица Manizha, представлявшая Россию на «Евровидении» в прошлом году, не выступит на фестивале STEREOLETO в Петербурге, сообщил РБК представитель артистки.

«Manizha действительно не будет выступать на фестивале. По не зависящим от нее причинам», — сказал он.

Сообщение об отмене также появилось в аккаунте фестиваля во «ВКонтакте». «Выступление певицы Manizha на STEREOLETO отменяется по не зависящим от нас причинам», — заявили организаторы.

Сама певица написала в Instagram (принадлежит компании Meta — признана в России экстремистской и запрещена), что ее «сняли с фестиваля». Накануне она опубликовала другой пост, в котором рассказала, что ее стали называть предательницей и требовать отмены выступлений. Подобные сообщения, по ее словам, появились в соцсетях и Telegram-каналах, «к травле подключились и некоторые публичные люди». «Неравнодушных» призывают писать заявления в МВД, чтобы привлечь меня к ответственности непонятно за что», — пожаловалась певица.

Manizha сообщила, «что оставалась и остается в России» и помогает через благотворительные фонды беженцам, «которых сейчас на территории России свыше 1 млн человек», и жертвам насилия.

Сообщения о том, что Manizha отменила все свои выступления в России, представитель артистки опроверг. «Это неправда. Манижа находится и находилась это время в России и никаких концертов не отменяла. Ее следующий концерт должен состояться в ее день рождения, 8 июля, в Москве», — заявил он РБК.

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Актриса Мария Шукшина в своем Telegram-канале написала, что ей не первый день поступают обращения о фестивале STEREOLETO. «Что-то больно много предателей соберутся в одном месте попеть, поплясать, повеселиться. Питеру оно надо?» — написала Шукшина.

Ранее Санкт-Петербургская академическая филармония им. Д.Д. Шостаковича отменила концерт заслуженного коллектива России по состоянию здоровья дирижера Василия Синайского. В конце февраля на сайте чешского Филармонического оркестра им. Яначека, которым руководит Синайский, появилось заявление, где он называет военные действия на Украине подлыми.

Также был отменен концерт группы «ДДТ» в Москве и перенесены летние концерты «Би-2».