Петербургская филармония отменила концерт с участием дирижера Синайского

После начала военной операции на Украине Василий Синайский назвал ее «подлой». Перед концертом появились призывы отменить выступление музыкантов из-за позиции дирижера. В филармонии связали отмену с его состоянием здоровья

Василий Синайский (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Санкт-Петербургская академическая филармония им. Д. Д. Шостаковича отменила концерт заслуженного коллектива России по состоянию здоровья дирижера Василия Синайского, сообщил РБК заместитель художественного руководителя филармонии Евгений Петровский.

«Данная программа Василия Серафимовича не может быть перенесена, так как за оставшийся до закрытия сезона филармонии 30 июня период это просто не представляется возможным. Однако в предстоящем сезоне запланировано несколько концертов дирижера с другими программами», — пояснил Петровский.

Концерт должен был состояться в Большом зале Петербургской филармонии 4 июня.

28 февраля, через несколько дней после начала российской военной операции на Украине, на сайте чешского Филармонического оркестра им. Яначека, руководителем которого является Синайский, было опубликовано его заявление, в котором он называет военные действия на Украине «подлыми». «Мой дед был украинцем, и с самого раннего детства я слышал от мамы и других родственников украинские песни, слова и поговорки. Моими самыми счастливыми днями, которые я провел, были школьные каникулы с родственниками в Киеве и его окрестностях. И уже тогда я чувствовал любовь украинцев к своей Родине и их стремление сделать все, чтобы она процветала», — говорится в заявлении дирижера.

Как пишет «Фонтанка», 31 мая в Telegram-канале «Культурный фронт Z» под хештегом «Охота на ведьм» стали появляться призывы отменить концерт с участием Синайского — из-за его позиции.

Публикация с критикой Синайского также размещена на сайте телеканала «Царьград». Сайт 78.ru опубликовал комментарий директора Петербургской филармонии Ильи Черкасова, в котором тот сообщил, что Синайский «сожалеет». Он объяснил слова дирижера «эмоциональной реакцией» и «зашкаливающим давлением». «Опять же не в оправдание, но в объяснение: да, он наш, российский человек, но при этом международный музыкант, который представляет нашу культуру во всем мире, и большую часть своей творческой биографии проводил в Европе», — приводит портал слова Черкасова. При этом, по его словам, «не хочется уподобляться» западным странам, где «во многих местах снимаются концерты, где в афишах фамилии Чайковского, Рахманинова», и отменять концерт.

Читайте на РБК Pro Pro Почему вам придется играть в офисную политику, даже если не хотите Почему вам придется играть в офисную политику, даже если не хотите Инструкции Pro Быть веганом полезно. Правда ли это Быть веганом полезно. Правда ли это Статьи Pro Почему ЦБ понизил ставку и что будет с курсом рубля и инфляцией Почему ЦБ понизил ставку и что будет с курсом рубля и инфляцией Статьи Pro Каких ИТ-специалистов не хватает бизнесу помимо разработчиков Каких ИТ-специалистов не хватает бизнесу помимо разработчиков Статьи Pro Налоговая считает, что расход на управляющего слишком высокий. Как быть Налоговая считает, что расход на управляющего слишком высокий. Как быть Инструкции Pro Гендиректор Amazon: переосмыслять бизнес нужно, когда все хорошо Гендиректор Amazon: переосмыслять бизнес нужно, когда все хорошо Статьи Pro Запах реальности: как стартапы пытаются «ароматизировать» метавселенную Запах реальности: как стартапы пытаются «ароматизировать» метавселенную Статьи Pro Как акции стоимости спасают инвесторов при падении рынка Как акции стоимости спасают инвесторов при падении рынка Статьи

Концерт заслуженного коллектива России под управлением Синайского был приурочен к 75-летию дирижера и 140-летию оркестра. В центре программы была Четвертая симфония Петра Чайковского.