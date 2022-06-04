Петербургская филармония отменила концерт с участием дирижера Синайского
Санкт-Петербургская академическая филармония им. Д. Д. Шостаковича отменила концерт заслуженного коллектива России по состоянию здоровья дирижера Василия Синайского, сообщил РБК заместитель художественного руководителя филармонии Евгений Петровский.
«Данная программа Василия Серафимовича не может быть перенесена, так как за оставшийся до закрытия сезона филармонии 30 июня период это просто не представляется возможным. Однако в предстоящем сезоне запланировано несколько концертов дирижера с другими программами», — пояснил Петровский.
Концерт должен был состояться в Большом зале Петербургской филармонии 4 июня.
28 февраля, через несколько дней после начала российской военной операции на Украине, на сайте чешского Филармонического оркестра им. Яначека, руководителем которого является Синайский, было опубликовано его заявление, в котором он называет военные действия на Украине «подлыми». «Мой дед был украинцем, и с самого раннего детства я слышал от мамы и других родственников украинские песни, слова и поговорки. Моими самыми счастливыми днями, которые я провел, были школьные каникулы с родственниками в Киеве и его окрестностях. И уже тогда я чувствовал любовь украинцев к своей Родине и их стремление сделать все, чтобы она процветала», — говорится в заявлении дирижера.
Как пишет «Фонтанка», 31 мая в Telegram-канале «Культурный фронт Z» под хештегом «Охота на ведьм» стали появляться призывы отменить концерт с участием Синайского — из-за его позиции.
Публикация с критикой Синайского также размещена на сайте телеканала «Царьград». Сайт 78.ru опубликовал комментарий директора Петербургской филармонии Ильи Черкасова, в котором тот сообщил, что Синайский «сожалеет». Он объяснил слова дирижера «эмоциональной реакцией» и «зашкаливающим давлением». «Опять же не в оправдание, но в объяснение: да, он наш, российский человек, но при этом международный музыкант, который представляет нашу культуру во всем мире, и большую часть своей творческой биографии проводил в Европе», — приводит портал слова Черкасова. При этом, по его словам, «не хочется уподобляться» западным странам, где «во многих местах снимаются концерты, где в афишах фамилии Чайковского, Рахманинова», и отменять концерт.
Концерт заслуженного коллектива России под управлением Синайского был приурочен к 75-летию дирижера и 140-летию оркестра. В центре программы была Четвертая симфония Петра Чайковского.