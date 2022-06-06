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Политика ,  
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Макс Корж сообщил об отмене концертов в «наших странах»

Белорусский рэпер Макс Корж заявил об отмене своих концертов в России, Белоруссии и Украине. Он сообщил этом на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta — признана в России экстремистской и запрещена).

«Малые, как вы уже догадались, в этом году в наших странах концертов не будет. Не могу я петь про жизнь в кайф, когда каждый день эти жизни отбираются! Берегите себя! Все будет хорошо!» — написал музыкант.

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Фото:Misha Friedman / Getty Images

На прошлой неделе артист выпустил клип на песню «Свой дом», в котором осудил российскую спецоперацию на Украине.

У Коржа были запланированы концерты 25 июня в Екатеринбурге, 9 июля в Новосибирске, а 3 сентября в Санкт-Петербурге. Также исполнитель отменил концерт в Риге.

Ранее свои концерты отменила группа «Би-2», в том числе в Москве, намеченный на 10 июня 2023 года. В конце апреля концерт «Би-2» был отменен в Омске. Первый заместитель министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Иван Колесник заявил, что «Би-2» отказалась выступать под баннером с надписью «Za президента» на фоне российского флага. Группа завесила баннер «черным траурным полотном» ночью и без согласования, а администрация сняла его. В «Би-2» заявили, что черный «кабинет» вокруг сцены — часть декораций, которую устанавливают на всех концертах группы и лишние элементы там не нужны.

В прошлом году российский рэпер Oxxxymiron анонсировал первый за пять лет концерт в Санкт-Петербурге. Он должен был состояться в марте. Однако в конце февраля исполнитель отменил выступления.

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