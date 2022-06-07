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Госдума приняла законы о неисполнении постановлений ЕСПЧ

Госдума приняла законы, которые позволят российским судам не исполнять решения Европейского суда по правам человека, принятые после 15 марта. Решения российских судов при этом будут иметь верховенство над постановлениями ЕСПЧ
Европейский суд по правам человека
Европейский суд по правам человека (Фото: Vincent Kessler / Reuters)

Госдума приняла во втором и третьем чтениях два законопроекта (1, 2) о неисполнении решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), следует из базы нижней палаты парламента.

Эти законы позволят российским судам не исполнять решения ЕСПЧ, принятые после 15 марта. Помимо этого, выплаты компенсаций по поставлениям ЕСПЧ, которые вступили до этой даты, будут проводиться только в рублях на счета в российских банках. Как говорится в документе, выплаты нельзя производить «на счета в иностранных кредитных организациях», которые находятся в недружественных государствах.

Помимо этого, решения российских судов будут иметь верховенство над постановлениями ЕСПЧ.

Совет Европы сообщил о долге России на €74 млн по компенсациям ЕСПЧ
Политика
Фото:Доминик Вомер / "РИА Новости"

С момента присоединения России к Европейской конвенции по правам человека ЕСПЧ передал на рассмотрение в комитет министров Совета Европы 3395 российских дел, сообщили в СЕ. Общая сумма, которую суд присудил заявителям против России, превысила €2 млрд, в том числе рекордные €1,9 млрд в пользу бывших акционеров ЮКОСа. Сумма присужденных компенсаций без учета дела ЮКОСа составила €148 млн, из которых Россия выплатила €74 млн.

Россия в марте перестала быть членом Совета Европы. После того как комитет Парламентской ассамблеи (ПАСЕ) призвал исключить Россию из СЕ за «несовместимые со статусом страны — участницы организации» действия, в МИДе объявили, что Россия сама покидает Совет Европы. По словам вице-спикера Госдумы и главы российской делегации России в ПАСЕ Пета Толстого, решение было принято в связи с «беспрецедентным политическим и санкционным давлением» и Россия не планирует выплачивать ежегодный взнос в эту организацию. Позже ПАСЕ проголосовала за исключение России из Совета Европы.

После выхода России из Совета Европы ЕСПЧ приостановил рассмотрение жалоб против страны, но позже отменил это решение, сообщив, что будет рассматривать их до 16 сентября.

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На фоне этих событий в России начали создавать альтернативу ЕСПЧ, сообщил председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин. Помимо него в рабочую группу войдут представители Минюста, Следственного комитета и администрации президента.

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