Совет Европы сообщил о долге России на €74 млн по компенсациям ЕСПЧ
Россия задолжала около €74 млн справедливой компенсации по решениям Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) без учета рекордных €1,9 млрд в пользу бывших акционеров ЮКОСа, сообщили газете «Коммерсантъ» в пресс-службе Совета Европы.
Общее количество российских дел в ЕСПЧ (с момента присоединения нашей страны к Европейской конвенции по правам человека) составило 3395. Общая сумма, присужденная судом заявителям против России, составила €2,02 млрд.
Эта цифра включает около €1,9 млрд по делу «Нефтяная компания ЮКОС против России», которые Россия не выплатила. Без учета этого дела сумма присужденных выплат составила €148 млн, из них на данный момент выплачено €74 млн, пояснили в пресс-службе.
При этом справедливая компенсация не выплачена по более чем 800 индивидуальным делам, а также по делу «Грузия против России», касавшемуся ареста, задержания и выдворения из России грузинских граждан в 2006–2007 годах. Сумма компенсаций, присужденных по этому делу, составила €10 млн, добавили в Совете Европы.
Главный редактор журнала «Бюллетень ЕСПЧ» Юрий Берестнев заявил «Коммерсанту», что Россия может не признавать эти решения ЕСПЧ, однако есть риск попытки «выплачивать» эти средства из замороженных российских активов. При этом, по его словам, сумму задолженности в €74 млн следует считать достаточно условной.
15 марта российский МИД уведомил Совет Европы о решении выйти из организации. Глава делегации России в ПАСЕ Петр Толстой тогда заявил, что Россия покинула Совет Европы по своей воле, решение было «взвешенным и обдуманным». На следующий день Парламентская ассамблея Совета Европы проголосовала за исключение России. ЕСПЧ заявлял, что продолжит рассмотрение заявлений о нарушениях прав со стороны России, произошедших до 16 сентября 2022 года.
Кроме того, Россия заявила о намерении денонсировать Европейскую конвенцию по правам человека. Страна перестанет быть стороной документа с 16 сентября. Также Госдума в течении недели примет законы, которые разрешат не исполнять решения ЕСПЧ, говорил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Как рассказал в начале июня председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин, в настоящий момент в России разрабатывают альтернативный вариант Европейского суда по правам человека. В рабочую группу во главе со Степашиным войдут представители Минюста, Следственного комитета, администрации президента, ее сформируют до конца июня.