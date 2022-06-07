Лавров обсудит с Чавушоглу перспективы мирных переговоров с Украиной

Глава МИДа 8 июня посетит Анкару и расскажет турецкому коллеге о ходе спецоперации на Украине. Переговоры между российской и украинской делегациями заморожены уже несколько недель

Мевлют Чавушоглу и Сергей Лавров (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 8 июня отправится с визитом в Анкару, где обсудит со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу «перспективы возобновления российско-украинских мирных переговоров», сообщается на сайте МИДа.

Лавров расскажет Чавушоглу о ходе военной операции и «шагах, предпринимаемых для обеспечения безопасности мирного населения».

О предстоящем визите российского министра Чавушоглу объявил еще 31 мая. По его словам, на встрече будут обсуждаться открытие коридоров для судов в Черном море и перевозка пшеницы.

Последний раз министры встречались в марте в Москве.

После начала военной операции в конце февраля российская и украинская делегации провели несколько раундов переговоров: сначала в Белоруссии, затем по видеосвязи, а 29 марта состоялась последняя очная встреча в Стамбуле. На ней был достигнут наибольший прогресс, представители Украины в тот же день передали российской стороне предложения по урегулированию кризиса.

Спустя почти месяц после этого в Кремле заявили, что передали Киеву проект документа об урегулировании «с четкими формулировками». Глава российской делегации Владимир Мединский после этого сообщил, что ответа Москва не получила.

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В середине мая стороны сообщили о приостановке переговоров — по словам Мединского, по инициативе Киева. Власти Украины объясняли, что на ход диалога повлияли апрельские события в Буче Киевской области (российское Минобороны назвало кадры с изображением мертвых жителей города провокацией и отвергло свою причастность к убийствам мирного населения). При этом президент Украины Владимир Зеленский продолжает говорить о готовности к встрече с Владимиром Путиным. В Кремле неоднократно заявляли, что в диалоге на высшем уровне будет смысл, когда делегации согласуют проект документа об урегулировании.

3 июня глава украинской делегации, депутат Верховной рады Давид Арахамия заявил, что возобновление обсуждения возможно только при наличии прочной переговорной позиции. Усилить позицию Киева он предложил поставками оружия из западных стран. Российские власти выступают категорически против «накачки» Украины иностранными вооружениями.

Арахамия отметил, что российские войска продолжают брать под контроль населенные пункты. «Пока мы делаем один шаг вперед — два назад, пока я не вижу никаких оснований инициировать продолжение переговоров», — подчеркнул он.

Лавров 6 июня рассказал, что во вторник в Турцию отправится делегация для участия в переговорах по организации процесса вывоза зерна из украинских портов. Зеленский сообщал, что представителей Украины на эту встречу не звали.