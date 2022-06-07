В ВСУ рассказали об освоении оружия по Google Translate и видеоурокам

Украинских солдат не обучали использованию новых образцов оружия и техники, которое западные страны поставляют Киеву, поэтому им приходится учиться самим, рассказали бойцы изданию The New York Times

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Украинские солдаты столкнулись с трудностями при освоении поставленного Западом высокотехнологичного оружия, пишет The New York Times.

Так, младший сержант ВСУ Дмитрий Писанка, который сейчас служит вблизи Херсона, рассказал изданию, что самостоятельно учится работать с многофункциональным биноклем с лазерным дальномером JIM LR по инструкции на английском, используя Google Translate. Прибор от французской компании Safran, по его словам, вероятно, был передан украинской армии США в составе одной из партий военной помощи. Часть научившихся пользоваться биноклем солдат в рамках ротации перешли в другие регионы страны, не взяв технику с собой. В формировании Писанки есть один военный, который остался после ротации, и у него есть перевод большей части инструкции, но осваивать дальномер на практике солдатам все же приходится методом проб и ошибок, пишет газета.

Сержант пограничных войск Андрей Микита до начала российской спецоперации прошел инструктаж НАТО по использованию противотанковых ракет NLAW и теперь обучает своих сослуживцев. По его словам, многие из украинских военных научились обращаться с этими ракетами и другими видами оружия и боеприпасов самостоятельно, опираясь на видеоуроки. «Но есть и типы оружия, которые нельзя освоить интутивно: ракеты класса земля-воздух, артиллерия, некоторое оборудование. Поэтому нам нужны полноценные курсы», — заявил Микита.

В Пентагоне сообщают, что около 150 американских военных инструкторов с 2015 года по начало нынешнего обучили работе с новым оружием более 27 тыс. украинских солдат, но с некоторыми из образцов оружия, которое США сейчас поставляют Украине, в ВСУ незнакомы. После начала боевых действий инструкторы покинули страну.

Фото: Reuters

При этом в Херсонской области не так много нового высокотехнологичного оружия. Майор Роман Ковалев отметил, что в этом регионе ресурсы украинской армии более ограниченные, чем в Донбассе, куда власти направляют основную часть полученного от западных партнеров оружия. В остальных зонах боевых действий солдаты получают с Запада в основном только противотанковые ракеты и аптечки. «То, что Украина получает, мы видим только по телевизору. Но мы надеемся, что скоро оно появится и здесь», — сказал Ковалев.

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После начала российской военной операции многие страны передали Украине оружие. США готовят пакет оборонной помощи Киеву на сумму $700 млн — в него войдут, в частности, реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Великобритания тоже пообещала отправить на Украину РСЗО, несмотря на предупреждение президента России Владимира Путина: тот заявил, что военные начнут наносить удары на Украине по тем объектам, которые раньше не атаковали, если иностранные государства будут поставлять Украине дальнобойные ракеты. И Вашингтон, и Лондон заверили, что Киев обещал не использовать оружие для ударов по России. Президент Украины Владимир Зеленский тоже исключал нападения на российскую территорию.

Фото: Bernat Armangue / AP

В то же время министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает нецелесообразными поставки на Украину вооружения, требующего специальной подготовки. Поэтому он предложил сосредоточиться на помощи украинцам «обновить или найти российское или советское оборудование, которое уже имеется в их инвентаре».

Решение Соединенных Штатов передать Украине вертолеты Ми-17 в российском МИДе осудили, отметив, что контракт на их покупку подразумевал их использование только вооруженными силами Афганистана. «Однако эти юридические ограничения, как мы видим, не являются препятствием для Вашингтона в его безудержном стремлении накачать оружием Киев», — заявила представитель ведомства Мария Захарова.