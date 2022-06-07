Кабмин попросил прописать, за какую информацию могут признать иноагентом

Накануне чтения в Госдуме правительство предоставило отзыв на законопроект о контроле за деятельностью иностранных агентов. Кабмин попросил депутатов прописать, за распространение какой информации можно получить этот статус

Фото: Владислав Шатило / РБК

Правительство подготовило отзыв на законопроект о контроле за деятельностью иностранных агентов, который внесен в Государственную думу, следует из базы законопроектов.

Речь идет о проекте закона «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», обобщающем нормы законодательства об иноагентах. Документ был внесен в Госдуму 25 апреля, депутаты планируют рассмотреть его в первом чтении 7 июня.

В отзыве правительства высказаны замечания к законопроекту:

в документе не определен круг информации, распространение которой может повлечь присвоение статуса иноагента, тогда как действие его положений «распространяется в том числе на финансирование и распространение предназначенных для неограниченного круга лиц печатных, аудио-, аудиовизуальных и иных сообщений и материалов», а также за участие в их создании. Из-за этого присвоить статус иноагента и наложить сопутствующие ограничения могут «на лиц дружественных государств», которые «взаимодействуют, например, с международными интеграционными объединениями, участниками которых является Российская Федерация». В качестве примера таких интеграционных объединений приведены Евразийский экономический союз и Союзное государство.

статус иностранного агента и лиц, аффилированных с иностранными агентами, существенно различается в том, что касается требований к ним. Правительство предложило вынести последних в отдельный реестр

в законопроекте не прописано, какие именно данные должны передавать в Минюст, который будет вести реестры, МВД, Налоговая служба, Пенсионный фонд и другие ведомства. В то же время закон «Об оперативно розыскной деятельности» предполагает, что МВД может передавать данные только органу дознания, следователю, налоговому органу или в суд.

законопроект предусматривает обязательную маркировку материалов, которые производят или распространяют иностранные агенты. Кабмин предлагает дополнить документ, который дает право устанавливать требования к этой маркировке самому правительству.

принятие законопроекта потребует внесения «системных изменений» в Уголовный кодекс, Кодекс об административных правонарушениях, закон «О средствах массовой информации», а также в федеральные законы «О государственной тайне», «Об общественных объединениях» и других. Правительство просит Думу учесть это обстоятельство.

В отзыве говорится, что в целом кабмин поддерживает инициативу — при условии его доработки ко второму чтению с учетом всех замечаний из отзыва правительства.

Кого депутаты предлагают считать иностранным агентом Иностранным агентом авторы законопроекта предлагают считать лицо, «получившее поддержку и (или) находящееся под иностранным влиянием в иных формах». Под иностранным влиянием подразумевается предоставление лицу поддержки иностранным источником, например иностранным государством, его органами власти, международными организациями, а также оказание «воздействия» на это лицо, «в том числе путем принуждения, убеждения» или иными способами.



При этом в законопроекте говорится, что поддержка «иностранным источником» может выражаться не только в деньгах, но и в предоставлении организационно-методической, научно-технической помощи, помощи в иных формах. Заниматься такое лицо может самой разной деятельностью: от «целенаправленного сбора сведений в области военной и военно-технической деятельности» до создания и распространения «сообщений и материалов, предназначенных для неограниченного круга лиц».

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Законопроект в начале мая критиковал Совет по правам человека при президенте России. Главный риск документа в текущем виде — это неограниченное применение закона и потенциальные нарушения прав многих граждан, указывали правозащитники.

Например, понятие «иностранное воздействие» в документе прописано так, что под ним можно понять «любой способ воздействия, который административный орган по своему усмотрению сочтет достаточным», отмечали правозащитники.