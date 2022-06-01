Комитет Госдумы поддержал проект о контроле за деятельностью иноагентов

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Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал депутатам принять в первом чтении проект федерального закона о контроле за деятельностью иностранных агентов, внесенный на обсуждение в конце апреля. Это следует из графика движения документа по базе законопроектов.

«Комитет по безопасности и противодействию коррупции рекомендует Государственной думе принять указанный проект федерального закона в первом чтении», — говорится в решении ответственного комитета. Рассмотрение законодательной инициативы предлагается назначить на 7 июня.

Законопроект «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» призван обобщить нормы законодательства об иноагентах, он был внесен в Госдуму 25 апреля.

В документе, в частности, сформулированы такие понятия, как «иностранный агент» и «иностранное влияние».

Иностранным агентом авторы законопроекта предложили считать лицо, «получившее поддержку и (или) находящееся под иностранным влиянием в иных формах». А под иностранным влиянием подразумевается предоставление лицу поддержки иностранным источником, например иностранным государством, его органами власти, международными организациями, а также оказание «воздействия» на это лицо, «в том числе путем принуждения, убеждения» или иными способами.

Поддержка «иностранным источником» может выражаться не только в деньгах, но и в предоставлении организационно-методической, научно-технической помощи, помощи в иных формах. Заниматься такое лицо может самой разной деятельностью: от «целенаправленного сбора сведений в области военной и военно-технической деятельности» до создания и распространения «сообщений и материалов, предназначенных для неограниченного круга лиц».

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Документ также подразумевает, что тем, кто получит такой статус, запретят организовывать публичные мероприятия (митинги, шествия, пикеты); вести преподавательскую, просветительскую и воспитательную деятельность для несовершеннолетних; производить для них информационную продукцию и получать государственную финансовую поддержку. Также в законопроекте предложено создать единый реестр для всех типов иноагентов (вместо четырех сейчас — реестров НКО, СМИ, физлиц и незарегистрированных организаций), который будет вести Минюст.

Законопроект в начале мая раскритиковал Совет по правам человека при президенте России. Правозащитники указали, что главный риск — это неограниченное применение закона и потенциальные нарушения прав многих граждан. В частности, указал СПЧ, понятие «иностранное воздействие» в документе прописано так, что под ним можно понять «любой способ воздействия, который административный орган по своему усмотрению сочтет достаточным».