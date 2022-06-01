Комитет Госдумы поддержал проект о контроле за деятельностью иноагентов
Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал депутатам принять в первом чтении проект федерального закона о контроле за деятельностью иностранных агентов, внесенный на обсуждение в конце апреля. Это следует из графика движения документа по базе законопроектов.
«Комитет по безопасности и противодействию коррупции рекомендует Государственной думе принять указанный проект федерального закона в первом чтении», — говорится в решении ответственного комитета. Рассмотрение законодательной инициативы предлагается назначить на 7 июня.
Законопроект «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» призван обобщить нормы законодательства об иноагентах, он был внесен в Госдуму 25 апреля.
В документе, в частности, сформулированы такие понятия, как «иностранный агент» и «иностранное влияние».
Иностранным агентом авторы законопроекта предложили считать лицо, «получившее поддержку и (или) находящееся под иностранным влиянием в иных формах». А под иностранным влиянием подразумевается предоставление лицу поддержки иностранным источником, например иностранным государством, его органами власти, международными организациями, а также оказание «воздействия» на это лицо, «в том числе путем принуждения, убеждения» или иными способами.
Поддержка «иностранным источником» может выражаться не только в деньгах, но и в предоставлении организационно-методической, научно-технической помощи, помощи в иных формах. Заниматься такое лицо может самой разной деятельностью: от «целенаправленного сбора сведений в области военной и военно-технической деятельности» до создания и распространения «сообщений и материалов, предназначенных для неограниченного круга лиц».
Документ также подразумевает, что тем, кто получит такой статус, запретят организовывать публичные мероприятия (митинги, шествия, пикеты); вести преподавательскую, просветительскую и воспитательную деятельность для несовершеннолетних; производить для них информационную продукцию и получать государственную финансовую поддержку. Также в законопроекте предложено создать единый реестр для всех типов иноагентов (вместо четырех сейчас — реестров НКО, СМИ, физлиц и незарегистрированных организаций), который будет вести Минюст.
Законопроект в начале мая раскритиковал Совет по правам человека при президенте России. Правозащитники указали, что главный риск — это неограниченное применение закона и потенциальные нарушения прав многих граждан. В частности, указал СПЧ, понятие «иностранное воздействие» в документе прописано так, что под ним можно понять «любой способ воздействия, который административный орган по своему усмотрению сочтет достаточным».
Заместитель председателя Совета безопасности, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев высказался, что в России нужно ввести более строгий контроль над иноагентами. «Хватит миндальничать, особенно в период специальной военной операции и беспредельных антироссийских санкций», — написал он в Telegram. Зампред Совбеза считает, что нужно «ввести более точную классификацию» для иноагентов и ужесточить ответственность для людей, которые «ведут деятельность, направленную против страны в столь сложный период, и получают за это деньги от наших врагов».