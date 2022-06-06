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Володин назвал сроки принятия поправок об отказе исполнять решения ЕСПЧ

Вячеслав Володин
Вячеслав Володин (Фото: duma.gov.ru)

На этой неделе Государственная Дума примет законы, которые разрешат не исполнять решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Законопроект внесли в Госдуму в середине мая. Согласно правкам, внесенным ко второму чтению, российские суды не будут исполнять решения ЕСПЧ, принятые после 15 марта 2022 года — с даты подачи заявления Российской Федерации о выходе из Совета Европы. В целом, решения российских судов будут иметь верховенством над постановлениями ЕСПЧ. 

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Фото:Vincent Kessler / Reuters

Кроме того, выплаты денежных компенсаций по постановлениям ЕСПЧ, вступившим в силу до 15 марта, будут производиться только в рублях и только на счета в российских банках.

«Принятие федеральных законов о неисполнении решений ЕСПЧ планируем на этой неделе. А как вы относитесь к этому?», — заключил Володин.

15 марта российский МИД уведомил Совет Европы о решении выйти из организации. Глава делегации России в ПАСЕ Петр Толстой тогда заявил, что Россия покинула Совет Европы по своей воле, решение было «взвешенным и обдуманным». На следующий день Парламентская ассамблея Совета Европы проголосовала за исключение России. ЕСПЧ заявлял, что продолжит рассмотрение заявлений о нарушениях прав со стороны России, произошедших до 16 сентября 2022 года.

Кроме того, Россия заявила о намерении денонсировать Европейскую конвенцию по правам человека. Страна перестанет быть стороной документа с 16 сентября.

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Как рассказал в начале июня председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин, в настоящий момент в России разрабатывают альтернативный вариант Европейского суда по правам человека. В рабочую группу во главе со Степашиным войдут представители Минюста, Следственного комитета, администрации президента, ее сформируют до конца июня.

Теги
Вячеслав Володин Госдума ЕСПЧ права человека
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