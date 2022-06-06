Володин назвал сроки принятия поправок об отказе исполнять решения ЕСПЧ
На этой неделе Государственная Дума примет законы, которые разрешат не исполнять решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Законопроект внесли в Госдуму в середине мая. Согласно правкам, внесенным ко второму чтению, российские суды не будут исполнять решения ЕСПЧ, принятые после 15 марта 2022 года — с даты подачи заявления Российской Федерации о выходе из Совета Европы. В целом, решения российских судов будут иметь верховенством над постановлениями ЕСПЧ.
Кроме того, выплаты денежных компенсаций по постановлениям ЕСПЧ, вступившим в силу до 15 марта, будут производиться только в рублях и только на счета в российских банках.
«Принятие федеральных законов о неисполнении решений ЕСПЧ планируем на этой неделе. А как вы относитесь к этому?», — заключил Володин.
15 марта российский МИД уведомил Совет Европы о решении выйти из организации. Глава делегации России в ПАСЕ Петр Толстой тогда заявил, что Россия покинула Совет Европы по своей воле, решение было «взвешенным и обдуманным». На следующий день Парламентская ассамблея Совета Европы проголосовала за исключение России. ЕСПЧ заявлял, что продолжит рассмотрение заявлений о нарушениях прав со стороны России, произошедших до 16 сентября 2022 года.
Кроме того, Россия заявила о намерении денонсировать Европейскую конвенцию по правам человека. Страна перестанет быть стороной документа с 16 сентября.
Как рассказал в начале июня председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин, в настоящий момент в России разрабатывают альтернативный вариант Европейского суда по правам человека. В рабочую группу во главе со Степашиным войдут представители Минюста, Следственного комитета, администрации президента, ее сформируют до конца июня.