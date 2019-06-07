Песков заявил об отсутствии в планах Путина встречи с Зеленским

В планах Владимира Путина пока нет встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«К сожалению, мы живем во время легких способов распространения разных заявлений. Но судить надо по делам... После того как будет сформировано наше понимание о том, что действительно имеет в виду Киев в плане выполнения минских договоренностей, в плане нормализации двусторонних отношений, тогда уже можно будет говорить о чем-то конкретном. Пока конкретики никакой нет», — сказал Песков.

Форум проходит с 6 по 8 июня. В первый день ПМЭФ глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что для организации переговоров между двумя президентами нужно, чтобы Киев выполнил договоренности в «нормандском формате».