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Россия поставит в ЦАР новую партию оружия
Россия поставит в ЦАР вторую партию оружия и направит в республику офицеров для помощи миссии ООН. Ранее отправку российского оружия блокировали западные страны
Фото: Ben Curtis / AP

Поставка второй партии оружия в Центральноафриканскую республику (ЦАР) должна состояться в ближайшие недели. Об этом РБК заявил 23 мая второй секретарь посольства России в республике Виктор Токмаков. «Разрешение на поставку мы получили еще в январе 2019 года, сейчас ведется подготовка», — сказал он.

Новая поставка будет осуществлена на безвозмездной основе и в нее войдут только стрелковое оружие и боеприпасы к нему, пояснил Токмаков. Точная дата поставки, по его словам, пока не известна. 

О том, что в ЦАР будет направлена новая партия, со ссылкой на дипломатические источники сообщило радио RFI. 

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В ЦАР также прибудут 30 российских офицеров, которые присоединятся к действующей миссии ООН, сообщило RFI со ссылкой на пресс-службу президента республики Фостен-Арканжа Туадеры. Ожидается, что россияне будут отправлены в африканскую республику в ближайшие недели, сообщили RFI в пресс-службе миссии ООН в ЦАР. Токмаков не смог подтвердить прибытие российских офицеров, отметив, что не располагает точной информацией по этому вопросу. 

Эмбарго ООН на поставки оружия в ЦАР

Оружейное эмбарго в отношении ЦАР было введено в 2014 году, чтобы предотвратить новый виток вооруженного конфликта в республике. Любая отправка оружия в регион может осуществляться только с согласования Комитета Совета Безопасности ООН по исполнению резолюции 2127, в соответствии с которой и было введено эмбарго. В комитет входят 15 стран-участниц Совбеза, все решения принимаются консенсусом (ни один из участников не должен быть против). 

В декабре 2017 года Россия получила от ООН одобрение на поставку первой партии оружия. Оно было отправлено в ЦАР в январе—феврале 2018 года. Стрелковое оружие с боеприпасами было предоставлено ЦАР на безвозмездной основе. Доступ к нему получили президентская гвардия, армия ЦАР, полиция, жандармерия и Министерство юстиции, отмечалось в докладе ООН.

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В октябре 2018 года Россия направила в Комитет СБ ООН запрос на отправку в ЦАР второй партии оружия. При этом российский МИД отмечал, что «некоторые страны испытывают определенную ревность в связи с подключением России к центральноафриканскому урегулированию». В частности, согласованию российской заявки о поставке партии оружия в ЦАР препятствовали США, отмечали в ведомстве.

В ноябре прошлого года глава парламента ЦАР Лоран Нгон Баба сетовал, что задержка с поставками оружия в республику представляет угрозу ее безопасности. По словам Баба, повстанцам удается получать оружие, даже несмотря на существующие ограничения, тогда как военный потенциал правительственной армии снижается. «В контексте эмбарго центральноафриканские военные силы не могут выполнять свою миссию», — утверждал он.

В июле 2018 года в ЦАР были убиты участники российской съемочной группы: военный корреспондент Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев. Они приехали в республику для расследования предполагаемой деятельности там связанных с Россией частных военных компаний. По факту произошедшего главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело. 

Автор: Евгений Пудовкин
Теги: ЦАР, оружейное эмбарго, ООН, оружие
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