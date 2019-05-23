Россия поставит в ЦАР новую партию оружия

Россия поставит в ЦАР вторую партию оружия и направит в республику офицеров для помощи миссии ООН. Ранее отправку российского оружия блокировали западные страны

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Поставка второй партии оружия в Центральноафриканскую республику (ЦАР) должна состояться в ближайшие недели. Об этом РБК заявил 23 мая второй секретарь посольства России в республике Виктор Токмаков. «Разрешение на поставку мы получили еще в январе 2019 года, сейчас ведется подготовка», — сказал он.

Новая поставка будет осуществлена на безвозмездной основе и в нее войдут только стрелковое оружие и боеприпасы к нему, пояснил Токмаков. Точная дата поставки, по его словам, пока не известна.

О том, что в ЦАР будет направлена новая партия, со ссылкой на дипломатические источники сообщило радио RFI.

В ЦАР также прибудут 30 российских офицеров, которые присоединятся к действующей миссии ООН, сообщило RFI со ссылкой на пресс-службу президента республики Фостен-Арканжа Туадеры. Ожидается, что россияне будут отправлены в африканскую республику в ближайшие недели, сообщили RFI в пресс-службе миссии ООН в ЦАР. Токмаков не смог подтвердить прибытие российских офицеров, отметив, что не располагает точной информацией по этому вопросу.