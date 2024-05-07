 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Инвеst weekend РБК

Спец.гость: Джим Роджерс

Проведи уикенд с семьёй и РБК

2 дня выступлений и пользы

Задай вопросы эмитентам

Полезные знакомства и инсайты
принять участие

12+

Политика ,  
0 

Die Presse узнала о предложении нейтральных стран расширить связи с НАТО

Die Presse: четыре нейтральные страны предложили НАТО расширить сотрудничество
Четверка нейтральных стран — Австрия, Ирландия, Мальта и Швейцария — предложила НАТО углубить сотрудничество, в том числе расширить участие в военных учениях и обмене разведданными в формате WEP4, пишет Die Presse
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

В прошлом году, незадолго до католического Рождества, дипломаты из четырех нейтральных стран — Австрии, Ирландии, Мальты и Швейцарии — направили письмо НАТО с предложением о расширении сотрудничества, сообщает австрийское издание Die Presse со ссылкой на послание.

В документе нейтральные страны вносят конкретные предложения углубления связей с оборонным альянсом — от расширения участия в учениях до «привилегированного доступа к документам и информации». В частности, Австрия, Ирландия, Мальта и Швейцария намерены нарастить обмен разведданными и наладить взаимодействие с альянсом в сферах кибербезопасности, защиты объектов критической инфраструктуры и борьбы «с новыми подрывными технологиями».

Дипломаты в письме называют нейтральные страны и НАТО «ближайшими партнерами с общими ценностями». Североатлантический альянс и Министерство иностранных дел Австрии подтвердили Die Presse, что четыре нейтральные страны на протяжении некоторого времени все чаще стремятся к обмену с альянсом в формате WEP4 (четверка западноевропейских партнеров).

В МИД Австрии отметили, что Вена планирует использовать формат WEP4, «чтобы привлечь внимание к своему вкладу и возможностям для европейской безопасности». При этом в дипведомстве подчеркнули, что вопрос вступления Австрии в НАТО на повестке дня не стоит.

МИД увидел серьезную подготовку НАТО к потенциальному конфликту с Россией
Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

Австрия, Ирландия, Мальта и Швейцария придерживаются военного нейтралитета и потому не входят в НАТО. Страны после начала конфликта на Украине отказались поставлять Киеву вооружения. Власти Мальты, например, раскритиковали совместное заявление стран ЕС (страна входит в блок), приуроченное к двухлетней годовщине конфликта из-за обещания поставлять Украине ракеты, писала The Times of Malta.

После начала военной операции на Украине ряд западных политиков предупреждали о «российской угрозе» для стран НАТО, находящихся по соседству с Россией.

Москва отвергает подобные планы. Президент Владимир Путин заявлял, что у России нет «никаких резонов, никакого интереса — ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного» воевать со странами НАТО. «Нет желания испортить с ними отношения. Мы заинтересованы в развитии отношений. <...> С кем у нас какие-то проблемы? Да ни с кем. Это они искусственно создают проблемы с нами, потому что не хотят такого конкурента в лице России иметь. Вот и все», — считает он.

Раскрой экосистему TECNO

Флагманские технологии  для продуктивной жизни

Выбрать смартфон

Съемка фото и видео  на профессиональном уровне

Выбрать смартфон

Производительность  и максимально выносливый аккумулятор

Выбрать смартфон

Яркий дизайн  и сбалансированные характеристики

Выбрать смартфон

Легкость и мощность для любых задач

Выбрать ноутбук

Чистый звук и улучшенная эргономика

Выбрать наушники

Реклама, TECNO Mobile Limited.

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
нейтральный статус Австрия Ирландия Мальта Швейцария НАТО сотрудничество

Инвеst weekend РБК

Спец.гость: Джим Роджерс

Проведи уикенд с семьёй и РБК

2 дня выступлений и пользы

Задай вопросы эмитентам

Полезные знакомства и инсайты
принять участие

12+

Материалы по теме
Финский командующий назвал маловероятной атаку России на членов НАТО
Политика
НАТО обвинило Россию во вредоносной гибридной активности
Политика
МИД увидел серьезную подготовку НАТО к потенциальному конфликту с Россией
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 мая
EUR ЦБ: 98,31 (-0,17) Инвестиции, 16:45 Курс доллара на 8 мая
USD ЦБ: 91,12 (-0,19) Инвестиции, 16:45
Посольство осудило запрет властей Берлина на флаг России 9 мая Политика, 18:10
Клуб НХЛ с тремя россиянами в составе продлил контракт с главным тренером Спорт, 18:08
Полиция разогнала пропалестинскую акцию в Свободном университете Берлина Политика, 17:58
Брокер ВТБ назвал лучшие облигации с низким и средним уровнем риска Инвестиции, 17:56
Цены на новостройки Москвы и области выросли за год на четверть Недвижимость, 17:53
В Аргентине начался суд об экстрадиции россиянина Чуркина на Украину Политика, 17:51
Индекс FTSE 100 обновил рекорд на фоне слабых данных по занятости в США Инвестиции, 17:45
Говорим красиво и убедительно
Видеоуроки В. Вишневского и 40 других курсов в Уроках Легенд
Подробнее
МВД Германии предложило ужесточить наказание за нападения на политиков Политика, 17:38
Авианосец США «Дуайт Эйзенхауэр» вернулся в Красное море Политика, 17:38
«Факел» осудил оскорбительные кричалки своих фанатов в адрес «Зенита» Спорт, 17:35
Генсек ООН призвал Израиль к переговорам с ХАМАС Политика, 17:32
Визит Си Цзиньпина во Францию поддержал акции производителей коньяка Инвестиции, 17:26
США и Британия ввели санкции против лидера хакерской группы LockBit Технологии и медиа, 17:20
Freedom House признали нежелательной в России организацией Политика, 17:17