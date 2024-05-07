Die Presse узнала о предложении нейтральных стран расширить связи с НАТО

Четверка нейтральных стран — Австрия, Ирландия, Мальта и Швейцария — предложила НАТО углубить сотрудничество, в том числе расширить участие в военных учениях и обмене разведданными в формате WEP4, пишет Die Presse

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В прошлом году, незадолго до католического Рождества, дипломаты из четырех нейтральных стран — Австрии, Ирландии, Мальты и Швейцарии — направили письмо НАТО с предложением о расширении сотрудничества, сообщает австрийское издание Die Presse со ссылкой на послание.

В документе нейтральные страны вносят конкретные предложения углубления связей с оборонным альянсом — от расширения участия в учениях до «привилегированного доступа к документам и информации». В частности, Австрия, Ирландия, Мальта и Швейцария намерены нарастить обмен разведданными и наладить взаимодействие с альянсом в сферах кибербезопасности, защиты объектов критической инфраструктуры и борьбы «с новыми подрывными технологиями».

Дипломаты в письме называют нейтральные страны и НАТО «ближайшими партнерами с общими ценностями». Североатлантический альянс и Министерство иностранных дел Австрии подтвердили Die Presse, что четыре нейтральные страны на протяжении некоторого времени все чаще стремятся к обмену с альянсом в формате WEP4 (четверка западноевропейских партнеров).

В МИД Австрии отметили, что Вена планирует использовать формат WEP4, «чтобы привлечь внимание к своему вкладу и возможностям для европейской безопасности». При этом в дипведомстве подчеркнули, что вопрос вступления Австрии в НАТО на повестке дня не стоит.

Австрия, Ирландия, Мальта и Швейцария придерживаются военного нейтралитета и потому не входят в НАТО. Страны после начала конфликта на Украине отказались поставлять Киеву вооружения. Власти Мальты, например, раскритиковали совместное заявление стран ЕС (страна входит в блок), приуроченное к двухлетней годовщине конфликта из-за обещания поставлять Украине ракеты, писала The Times of Malta.

После начала военной операции на Украине ряд западных политиков предупреждали о «российской угрозе» для стран НАТО, находящихся по соседству с Россией.

Москва отвергает подобные планы. Президент Владимир Путин заявлял, что у России нет «никаких резонов, никакого интереса — ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного» воевать со странами НАТО. «Нет желания испортить с ними отношения. Мы заинтересованы в развитии отношений. <...> С кем у нас какие-то проблемы? Да ни с кем. Это они искусственно создают проблемы с нами, потому что не хотят такого конкурента в лице России иметь. Вот и все», — считает он.