Times of Malta узнала о сомнениях в заявлении ЕС из-за пункта об оружии
Власти Мальты выразили сомнения по поводу совместного заявления Евросоюза, приуроченного к двухлетней годовщине начала полномасштабного конфликта России и Украины, сообщает The Times of Malta со ссылкой на источники в правительстве страны.
По словам одного из собеседников издания, переговорщикам от Мальты не понравилось обещание поставлять Украине ракеты. «Мы не можем одобрить текст, в котором поощряются поставки летального оружия», — сказал он. Источники в правительстве отметили, что эта часть вызвала обеспокоенность властей, учитывая, что Мальта — нейтральная страна.
Другой источник сообщил, что Мальта «не может спокойно поддержать» формулировку в заявлении о передаче вооружений, но готова обсудить текст с осуждением действий России. Валлетта ранее не раз призывала Москву к выводу войск с территории Украины, но ее поддержка Киева ограничивалась гуманитарной помощью.
При этом неназванный чиновник из Евросоюза сказал, что Мальта одобрила совместное заявление об Украине; по его словам, в текст специально для Мальты и других стран включили формулировку о том, что любые военные обязательства будут осуществляться «при полном уважении политики безопасности и обороны определенных государств-членов».
В то же время, по словам чиновника, обсуждения текста «ни к чему не привели», консенсуса достигнуто не было. Он напомнил, что подписание совместного заявления 27 стран — членов ЕС заблокировала Венгрия.
В итоге вместо него было опубликовано заявление от имени председателя Евросовета Шарля Мишеля, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и председателя Европарламента Роберты Метсолы. Лидеры ЕС пообещали продолжить политическую, военную, финансовую, экономическую, дипломатическую и гуманитарную поддержку Украины; также там отмечается, что Евросоюз продолжит удовлетворять «насущные военные и оборонные потребности Украины, включая поставки крайне необходимых боеприпасов и ракет».
Власти России осуждают помощь Украине и считают, что страны, которые поставляют Киеву вооружения, являются участниками конфликта.
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