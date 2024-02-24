Times of Malta сообщила о сомнениях страны по поводу заявления ЕС об Украине

Times of Malta узнала о сомнениях в заявлении ЕС из-за пункта об оружии

Сомнения властей вызвала формулировка о поставках летальных вооружений Украине, поскольку Мальта — нейтральная страна. Она оказывала Киеву только гуманитарную поддержку. Совместное заявление ЕС не вышло, его заблокировала Венгрия

Фото: Chris McGrath / Getty Images

Власти Мальты выразили сомнения по поводу совместного заявления Евросоюза, приуроченного к двухлетней годовщине начала полномасштабного конфликта России и Украины, сообщает The Times of Malta со ссылкой на источники в правительстве страны.

По словам одного из собеседников издания, переговорщикам от Мальты не понравилось обещание поставлять Украине ракеты. «Мы не можем одобрить текст, в котором поощряются поставки летального оружия», — сказал он. Источники в правительстве отметили, что эта часть вызвала обеспокоенность властей, учитывая, что Мальта — нейтральная страна.

Другой источник сообщил, что Мальта «не может спокойно поддержать» формулировку в заявлении о передаче вооружений, но готова обсудить текст с осуждением действий России. Валлетта ранее не раз призывала Москву к выводу войск с территории Украины, но ее поддержка Киева ограничивалась гуманитарной помощью.

При этом неназванный чиновник из Евросоюза сказал, что Мальта одобрила совместное заявление об Украине; по его словам, в текст специально для Мальты и других стран включили формулировку о том, что любые военные обязательства будут осуществляться «при полном уважении политики безопасности и обороны определенных государств-членов».

В то же время, по словам чиновника, обсуждения текста «ни к чему не привели», консенсуса достигнуто не было. Он напомнил, что подписание совместного заявления 27 стран — членов ЕС заблокировала Венгрия.

В итоге вместо него было опубликовано заявление от имени председателя Евросовета Шарля Мишеля, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и председателя Европарламента Роберты Метсолы. Лидеры ЕС пообещали продолжить политическую, военную, финансовую, экономическую, дипломатическую и гуманитарную поддержку Украины; также там отмечается, что Евросоюз продолжит удовлетворять «насущные военные и оборонные потребности Украины, включая поставки крайне необходимых боеприпасов и ракет».

Власти России осуждают помощь Украине и считают, что страны, которые поставляют Киеву вооружения, являются участниками конфликта.